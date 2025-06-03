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  • Лифтбек Hongqi H6 добрался до российского рынка в двух версиях, цены известны

Лифтбек Hongqi H6 добрался до российского рынка в двух версиях, цены известны

03.06.2025 75 0 0

В местной линейке китайской марки пятидверка заняла место между родственным Hongqi H5 и флагманским седаном H9. Продажи модели в РФ стартуют завтра, 4 июня 2025 года.

Премиальный бренд Hongqi, принадлежащий поднебесной компании FAW, осенью прошлого года официально анонсировал несколько новинок для российского рынка. Одна из них – большой лифтбек Hongqi H6, который является ближайшим родственником седана H5. Напомним, на домашнем рынке пятидверка дебютировала ещё в конце 2022 года, а в продажу поступила весной 2023-го. Теперь эта модель добралась и до авторынка РФ: сегодня прошла местная презентация Hongqi H6, на которой присутствовал корреспондент Kolesa.ru Александр Пономарёв.

На фото: Hongqi H6
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На фото: Hongqi H6
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Продажи модели в России стартуют завтра, 4 июня 2025 года. В местном офисе марки обнародовали цены Hongqi H6: за стартовое исполнение большого лифтбека – Deluxe – просят 3 890 000 рублей, покупка топовой версии Dynamic обойдётся в 4 090 000 рублей.

В список оборудования модели входят: виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, русифицированная информационно-развлекательная система с вертикальным планшетом диагональю 12,6 дюйма, люк в крыше, система кругового обзора 360о, климат-контроль с ионизацией и ароматизацией, а также водительское кресло с функцией массажа, причём она предусмотрена уже в базовом оснащении.

Помимо этого, модели положено девять подушек безопасности, в том числе «эйрбег» для защиты коленей водителя, адаптивный круиз-контроль и современные водительские ассистенты, в том числе системы экстренного автоторможения и предотвращения столкновений на перекрёстках, мониторинг «слепых» зон и другие. Топовая версия Hongqi H6 получила адаптивную подвеску Continuous Damping Control.

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Большой лифтбек имеет покатую линию крыши, капот с выштамповками и вертикальной хромированной вставкой по центру: она проходит через верхнюю часть переднего бампера и массивную радиаторную решётку. При этом «гриль» визуально соединён в единый элемент с воздухозаборником в нижней части переднего бампера. У головной оптики сложная форма с рядами штрихов и «клыками». Задние фонари соединены между собой тонкой перемычкой, которая проходит через всю ширину кормы.

На фото: салон Hongqi H6

Габаритная длина Hongqi H6 составляет 4990 мм, ширина – 1876 мм, высота – 1450 мм, а расстояние между осями равно 2920 мм. Снаряженная масса автомобиля – 1740 кг. Под капотом у этого лифтбека находится бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка, отдача которой в российской спецификации составляет 245 л.с. (максимальный крутящий момент – 380 Нм). Привод – только передний. Двигатель работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» этот лифтбек тратит 7 секунд.

Сейчас большой лифтбек Hongqi H6 уже доступен для заказа у официальных дилеров бренда в РФ. Также в конце апреля этого года мы сообщали о том, что на российском рынке снова стал доступен роскошный минивэн Hongqi HQ9: модель предлагается в двух комплектациях и с одним вариантом «начинки».

Россия Китай авторынок лифтбек Hongqi Hongqi H6

 

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