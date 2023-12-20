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  • Линейку Kia пополнит Clavis: предположительно, недорогой брутальный кроссовер

Линейку Kia пополнит Clavis: предположительно, недорогой брутальный кроссовер

20.12.2023 137 0 0

Главным рынком для нового паркетника станет Индия, там модель могут представить уже в следующем году. При этом считается, что кросс также будут поставлять в другие страны.

Еще в начале 2023-го индийские профильные медиа сообщали о том, что Kia готовит новый небольшой паркетник с довольно суровым дизайном, тогда даже назвали внутренний индекс модели – AY. А теперь корейская марка зарегистрировала в Индии имя Clavis: предполагается, что именно это название и получит грядущий кросс.

По информации издания Autocar India, в гамме Kia новинка займет нишу между кроссоверами Sonet и Seltos. При этом некоторые СМИ полагают, будто ближайшим родственником Kia Clavis окажется маленький – и тоже брутальный – паркетник Hyundai Exter, который стартовал на индийском рынке летом текущего года. И вот тут нестыковка. Дело в том, что Exter открывает кросс-линейку Хёндэ, тогда как, согласно логике Autocar, он должен находится между Hyundai Venue и Creta (по сути, это аналоги Sonet и Seltos).

Hyundai Exter. На данный момент паркетник представлен только в Индии, однако позже он должен добраться и до других рынков

Как бы то ни было, Kia Clavis прочат не только «традиционные» версии с ДВС, но также гибридные исполнения и даже полностью электрическую версию. Отметим, Hyundai Exter сейчас предлагается с бензиновым атмосферником 1.2, плюс есть битопливный вариант. Полного привода у Clavis не будет – лишь передний (как и у Exter).

Производство новинки наладят в Индии же, но локальным эксклюзивом модель не станет – ее планируют поставлять и в другие страны. Ожидается, что мировую премьеру Kia Clavis справит под конец следующего года, а в продажу новый кроссовер поступит в начале 2025-го.

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