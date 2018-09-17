17 Сен Лучший автомобиль в мире-2019: Duster в списке претендентов, Touareg стал «люксом», а Ceed – спорткаром

За звание лучшего авто в мире будут бороться 35 моделей. Набольшее количестве претендентов среди «японцев» — двенадцать машин. Затем следуют «немцы» — семь моделей, четыре из которых носят эмблему Audi, а три – BMW. Марка Mercedes-Benz в этот раз в основном конкурсе не участвует. Кстати, среди претендентов заявлены две модели, которые на момент публикации списка еще не представлены – это электрокроссовер Audi e-tron и «паркетник» Kia Soul нового поколения. Еще в списке значится «бюджетник» Duster, причем под маркой Dacia, а не Renault. Напомним, автомобили Dacia продают в основном в Западной Европе, под брендом Рено они доступны на других рынках.

Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2019»

Acura RDX Honda Clarity Plug-In Hybrid Lexus UX Audi e-tron Hyundai Santa Fe Nissan Altima Audi A1 Hyundai Nexo Nissan Kicks Audi A6 Infiniti QX50 Seat Arona Audi Q3 Jaguar E-Pace Subaru Forester BMW 3 Series Jaguar I-Pace Suzuki Jimny BMW i8 Roadster Jeep Cherokee Toyota Avalon BMW X2 Jeep Wrangler Toyota Corolla Hatchback Cadillac XT4 Kia Ceed/Forte Toyota RAV4 Citroen C5 Aircross Kia Niro EV Volvo S60/V60 Dacia Duster Kia Soul Volvo XC40 Ford Focus Lexus ES

Помимо претендентов на главную награду – титул «Всемирного автомобиля года» — организаторы WCOTY также опубликовали списки участников в категориях «Зеленый автомобиль года», «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». В номинации «Зеленый автомобиль» все стандартно, а вот другие категории преподнесли сюрпризы.

Претенденты на звание «Зеленый автомобиль года»

Audi e-tron

BMW i8 Roadster

Honda Clarity Plug-In Hybrid

Honda Insight

Hyundai Nexo

Jaguar I-Pace

Kia Niro EV

Lexus ES Hybrid

Lexus UX Hybrid

Toyota Avalon Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

Так, к «премиуму» наряду с моделями Audi, BMW и Mercedes (в этой категории Мерседес все же значится) отнесли новый Volkswagen Touareg. Впрочем, пусть Туарег и дешевле соплатформенного Q7, однако по своему оснащению модель VW практически ничем уже не уступает собрату.

Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»

Audi A7

Audi Q8

BMW 8 Series

Mercedes-Benz GLE

Volkswagen Touareg

Лучшим спортивным автомобилем-2019 может стать один из «корейцев» – Hyundai i30 N или только-только дебютировавший Kia Ceed GT, хотя прежде за эту награду боролись в основном суперкары да «заряженные» модели премиальных брендов.

Претенденты на звание «Спорткар года»

Aston Martin Vantage

BMW M2 Competition

Hyundai Veloster N

Kia Ceed GT

McLaren 720S

А в номинации «Городской автомобиль года» заявлен… Suzuki Jimny последней генерации. Да, этот «японец» обладает компактными размерами, однако со сменой поколений он сохранил раму, два неразрезных моста, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. В Suzuki модель позиционируют именно как внедорожник, а не в качестве модели для города…

Претенденты на звание «Городской автомобиль года»

Audi A1

BMW X2

Kia Soul

Seat Arona

Suzuki Jimny

Есть и шестая номинация – «Дизайн года», в ней представлены все вышеперечисленные автомобили.

Лучшие модели будет выбирать жюри, в которое вошли более 80-ти автожурналистов из 25 стран, включая и Россию. В феврале 2019-го будут опубликованы шорт-листы, в марте станут известны финалисты, а победителей объявят в апреле в рамках Нью-Йоркского автосалона.

Всемирным автомобилем-2018 стал кроссовер Volvo XC60, лучшим премиальным авто-2018 признали Audi A8, спорткаром года — BMW M5, «зеленым» авто – Nissan Leaf, городским автомобилем – Volkswagen Polo. Наконец, награду в категории «Дизайн года» в прошлый раз забрал «паркетник» Range Rover Velar.