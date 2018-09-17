Лучший автомобиль в мире-2019: Duster в списке претендентов, Touareg стал «люксом», а Ceed – спорткаром

Лучший автомобиль в мире-2019: Duster в списке претендентов, Touareg стал «люксом», а Ceed – спорткаром

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Опубликован список участников конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of The Year, WCOTY). Победителя объявят весной 2019-го.

За звание лучшего авто в мире будут бороться 35 моделей. Набольшее количестве претендентов среди «японцев» — двенадцать машин. Затем следуют «немцы» — семь моделей, четыре из которых носят эмблему Audi, а три – BMW. Марка Mercedes-Benz в этот раз в основном конкурсе не участвует. Кстати, среди претендентов заявлены две модели, которые на момент публикации списка еще не представлены – это электрокроссовер Audi e-tron и «паркетник» Kia Soul нового поколения. Еще в списке значится «бюджетник» Duster, причем под маркой Dacia,  а не Renault. Напомним, автомобили Dacia продают в основном в Западной Европе, под брендом Рено они доступны на других рынках.

Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2019»

Acura RDX Honda Clarity Plug-In Hybrid Lexus UX
Audi e-tron Hyundai Santa Fe Nissan Altima
Audi A1 Hyundai Nexo Nissan Kicks
Audi A6 Infiniti QX50 Seat Arona
Audi Q3 Jaguar E-Pace Subaru Forester
BMW 3 Series Jaguar I-Pace Suzuki Jimny
BMW i8 Roadster Jeep Cherokee Toyota Avalon
BMW X2 Jeep Wrangler Toyota Corolla Hatchback
Cadillac XT4 Kia Ceed/Forte Toyota RAV4
Citroen C5 Aircross Kia Niro EV Volvo S60/V60
Dacia Duster Kia Soul Volvo XC40
Ford Focus Lexus ES
Dacia Duster нового поколения

Dacia Duster нового поколения

Помимо претендентов на главную награду – титул «Всемирного автомобиля года» — организаторы WCOTY также опубликовали списки участников в категориях «Зеленый автомобиль года», «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». В номинации «Зеленый автомобиль» все стандартно, а вот другие категории преподнесли сюрпризы.

Претенденты на звание «Зеленый автомобиль года»

  • Audi e-tron
  • BMW i8 Roadster
  • Honda Clarity Plug-In Hybrid
  • Honda Insight
  • Hyundai Nexo
  • Jaguar I-Pace
  • Kia Niro EV
  • Lexus ES Hybrid
  • Lexus UX Hybrid
  • Toyota Avalon Hybrid
  • Toyota RAV4 Hybrid

Так, к «премиуму» наряду с моделями Audi, BMW и Mercedes (в этой категории Мерседес все же значится) отнесли новый Volkswagen Touareg. Впрочем, пусть Туарег и дешевле соплатформенного Q7, однако по своему оснащению модель VW практически ничем уже не уступает собрату.

Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»

  • Audi A7
  • Audi Q8
  • BMW 8 Series
  • Mercedes-Benz GLE
  • Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg нового поколения

Volkswagen Touareg нового поколения

Лучшим спортивным автомобилем-2019 может стать один из «корейцев» – Hyundai i30 N или только-только дебютировавший Kia Ceed GT, хотя прежде за эту награду боролись в основном суперкары да «заряженные» модели премиальных брендов.

Претенденты на звание «Спорткар года»

  • Aston Martin Vantage
  • BMW M2 Competition
  • Hyundai Veloster N
  • Kia Ceed GT
  • McLaren 720S

А в номинации «Городской автомобиль года» заявлен… Suzuki Jimny последней генерации. Да, этот «японец» обладает компактными размерами, однако со сменой поколений он сохранил раму, два неразрезных моста, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке. В Suzuki модель позиционируют именно как внедорожник, а не в качестве модели для города…

Претенденты на звание «Городской автомобиль года»

  • Audi A1
  • BMW X2
  • Kia Soul
  • Seat Arona
  • Suzuki Jimny
Suzuki Jimny нового поколения

Suzuki Jimny нового поколения

Есть и шестая номинация – «Дизайн года», в ней представлены все вышеперечисленные автомобили.

Лучшие модели будет выбирать жюри, в которое вошли более 80-ти автожурналистов из 25 стран, включая и Россию. В феврале 2019-го будут опубликованы шорт-листы, в марте станут известны финалисты, а победителей объявят в апреле в рамках Нью-Йоркского автосалона.

Всемирным автомобилем-2018 стал кроссовер Volvo XC60, лучшим премиальным авто-2018 признали Audi A8, спорткаром года — BMW M5, «зеленым» авто – Nissan Leaf, городским автомобилем – Volkswagen Polo. Наконец, награду в категории «Дизайн года» в прошлый раз забрал «паркетник» Range Rover Velar.

 

Теги: Авто и общество , Авторынок , Новинки , WCOTY , всемирный автомобиль , лучший автомобиль года , Audi , BMW , Ford , Hyundai , KIA , Lexus , Mercedes-Benz , Nissan , Renault , Toyota , Volkswagen
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