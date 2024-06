Lynk & Co Zero от Geely и Volvo показался без камуфляжа: не то лифтбек, не то седан

Дебютные фото замаскированной новой модели бренда Lynk & Co выложили в Сеть в апреле. А теперь появились фирменные изображения машины без камуфляжа, хотя это все еще «фрагменты» да эскизы. Зато объявлена дата презентации – 12 июня. На данный момент модель известна под кодовым названием Zero, однако товарное имя может оказаться иным. Напомним, Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Новинка же станет девятой моделью в гамме и первым электромобилем (почти все остальные Линки имеют гибридную версию).

На данный момент точно неизвестно, какой именно кузов у Lynk & Co Zero – это не то седан, не то лифтбек. Как бы то ни было, внешность оформят в актуальном фирменном стиле марки, заданном концептом Next Day двухлетней давности. Стиль этот уже опробован на паркетниках Lynk & Co 08 и Lynk & Co 06, а также на новейшей четырехдверке Lynk & Co 07.



Характерные черты дизайна – выполненные в виде светодиодных «игреков» дневные ходовые огни и «штрихи» на единой плашке задних фонарей. Кроме того, фонари Zero смогут менять свой цвет, плюс электрокар получит выдвижной спойлер. Ну и еще модель, скорее всего, будет иметь безрамочные двери.



Lynk & Co Zero в камуфляже

Сообщается, что в основу Lynk & Co Zero ляжет платформа SEA (Sustainable Experience Architecture) с 800-вольтовой электросистемой, на которой также базируется, например, электрический лифтбек Zeekr 001. Вероятно, новый Линк предложат с задним или двухмоторным полным приводом, хотя вряд ли он окажется мощнее родственной «единички», ведь марка Zeekr занимает более высокую позицию в портфеле холдинга Geely. Подробности о технике узнаем уже после презентации.