Вдруг пригодится: какой инструмент брать с собой в дальнюю дорогу

Приближается лето – пора отпусков. Многие наверняка поедут в увлекательные путешествия по стране на своём автомобиле, и кто-то сделает это впервые в жизни. Разумеется, возникает множество вопросов: что с собой взять из инструментов и, может быть, запчастей? Про запчасти разговор отдельный, а про ключи, изоленту и другие вещи, которые могут пригодиться в дороге, расскажем ниже.

Скажем сразу: опытные автопутешественники ничего нового для себя, скорее всего, не найдут. Но вдруг мы что-то забыли? Если есть, что добавить, добро пожаловать в комментарии: чем полнее будет список, тем лучше. Итак, собираемся в путь!

Всё штатно

Начнём с самого очевидного: домкрат и баллонный ключ. Есть штатные? Это прекрасно. Плохо только, что обе эти крайне важные штуки, которые идут в комплекте с автомобилем, часто оказываются низкого качества. Штатный домкрат-ромбик обычно не может похвастаться ни запасом прочности, ни удобством, ни ресурсом. Иногда его вообще хватает на один-два раза, поэтому лучше не пожалеть денег и купить приличный домкрат с запасом по максимальной грузоподъёмности. При выборе не стоит забывать и про ещё два параметра: минимальную высоту подхвата и максимальную высоту подъёма. От первой зависит, получится ли вообще засунуть его под порог автомобиля, если колесо спустило полностью, от второй – на какую высоту он сможет поднять машину. Для легковушки В-класса второй параметр не так важен, а вот для кроссовера – весьма.

Фото: Колёса.ру

Штатный баллонный ключ тоже штука странная. Вроде он есть, а если приложить к нему усилие, то его часто сразу нет. Поэтому доверять ему не стоит, лучше купить хороший ключ, желательно – крестовой, потому что он намного удобнее, чем штатный гнутый. Вдобавок на него при необходимости проще надеть трубу-удлинитель.

Фото: bnbhome.com​

Если домкрат и баллонный ключ в набор инструментов ещё кладут, то противооткатные башмаки обычно – нет. И их лучше приобрести, потому что те времена, когда на любой обочине можно было найти хороший кирпич, уже давно прошли. Ну и так как не все автомобили укомплектованы полноразмерным запасным колесом или хотя бы «докаткой», есть смысл взять с собой ремкомплект с парой жгутов. И совсем хорошо – ещё и компрессор для подкачки шин.

Фото: Колёса.ру 1 / 2 Фото: thaiwatsadu.com 2 / 2

В большинстве случаев домкрат с баллонником – это весь штатный инструмент, который автовладелец получает вместе с машиной. И для дальней дороги этого обычно недостаточно. Что нужно взять ещё?

Фото: Колёса.ру

Дела электрические



Разумеется, мы не будем говорить о наборе инструментов, необходимых для замены цепи ГРМ или сайлентблоков рычагов – никто этого в пути делать не будет. Но вот, например, аккумулятор может разрядиться даже на не слишком старой машине. Где-то остался включенным свет (может даже не сработать концевик в багажнике, и за несколько дней его освещение может высосать АКБ до нуля), где-то заглючила не совсем правильно установленная сигнализация – и приехали. Тащить с собой зарядное устройство захочет не каждый (хотя есть достаточно компактные современные ЗУ), а вот провода взять стоит. И не самые дешёвые: их нужно выбрать с достаточными сечением и длиной. И самое интересное, что не все помнят, что в машине обязательно должен лежать ключик, как правило – на 10, с помощью которого можно открутить клеммы АКБ. Иногда к ним невозможно подлезть даже самой продвинутой головкой с трещоткой, которая может лежать в очень крутом и дорогом наборе инструментов, и получается, что 10 тысяч на этот ящик потрачены, а клемму скинуть нечем – нет простого рожкового ключика. Причём таких ключей лучше иметь пару: во-первых, один всегда куда-то теряется, во-вторых, иногда нужно одновременно крутить гайку и удерживать головку болта.

Полезно с собой иметь тонкую плоскую отвёртку, которой можно при необходимости зажать язычок электрического разъёма. Например, для снятия катушки зажигания на свече. И ещё она может быть полезна для такой примитивной задачи, как снятие сгоревшего плавкого предохранителя. Вообще, для этого существует специальный пинцет (иногда он штатно спрятан прямо в отсеке с предохранителями), но он может быть давно потерян или просто сломан. Кстати, набор предохранителей кинуть в бардачок тоже не помешает.

Фото: Колёса.ру

Кроме плоской отвёртки нужно иметь с собой и крестовую, и набор бит-торксов. Сейчас всё это стоит не очень дорого, а помощь может оказать неоценимую.

Нужно ли брать с собой в отпуск сканер? Если нет опыта ремонта, то он ничем не поможет. Допустим, вы увидели, что нет сигнала с датчика положения коленвала, и поэтому мотор не запускается. Сможете его заменить сами? Если нет, то и сканер не нужен. Лучше не мучить себя напрасными тревогами и судорожными телодвижениями, а вызывать эвакуатор и ехать сдаваться в сервис.

Другое дело – свечной ключ. Разумеется, менять свечи в дороге не надо, это лучше делать вовремя, а не когда они уже разваливаются от старости и пробега, но иногда их приходится выкручивать. Например, если получилось их залить во время неудачного пуска двигателя. Тут ключ не помешает, и не нужно покупать за три копейки китайский девайс с карданчиком – он может сломаться сразу. Чем ключ проще – тем он надёжнее. По большому счёту, нет более вечного ключа, чем классическая «трубка» советского производства из толстой стали. Вот только к современным свечам такие ключи подходят не всегда.

Фото: Колёса.ру

Всего понемногу



Пословица говорит, что запас карман не тянет, но желание не везти с собой лишнего вполне объяснимо. Само собой, набор хорошего инструмента в дороге лишним не будет, но если опыта обращения с ним и навыков ремонта нет, то он не поможет. Однако некоторые мелочи взять с собой надо.

Первое – это жидкий ключ. Например, WD-40 или что-то подобное. Он может помочь и колесо снять, и что-то ещё более ржавое открутить. Одним словом, не помешает. Второе – это моток изоленты. Звучит, конечно, смешно: ремонт с помощью изоленты и проволоки давно стал синонимом некачественного ремонта, но иногда она нужна. В конце концов, ей можно не только провода обматывать. Автору этих строк как-то на трассе около Нефтеюганска пришлось приматывать изолентой к поводку щётку нового дворника, у которого от встречного ветра внезапно сломалось крепление. Доехать до ближайшего магазина автозапчастей даже в сильный дождь её хватило.

Фото: Колёса.ру

Неплохо иметь с собой универсальный и практически вечный инструмент – молоток. Да, это опять кажется шуткой, но иногда нужно чем-то стукнуть, а нечем. Иногда без молотка не получается сдёрнуть заржавевшую гайку или что-то ещё. Опять же обращусь к личному опыту. Как-то ехал ночью из Питера в Москву и поймал яму. Шина – на выброс. Поставил докатку и буквально через пару километров поймал ещё одну выбоину (да, раньше трассы М-11 не было, а М-10 весной всегда оказывалась разбитой). Шина уцелела, но при каждом обороте колесо издавало подозрительный «пшик». Оказалось, замял диск. Буквально несколько ударов молотком позволили выправить сильное замятие и хотя бы доехать до шиномонтажки. Чем мне пришлось бы бить по диску, если бы не было молотка – большой вопрос.

Не помешают в дальней дороге и пассатижи, и хороший мультитул. И ещё – фонарик, потому что по закону подлости машина может сломаться в тёмное время суток.

Фото: Колёса.ру

Всё собрано? Отлично! Теперь осталось захватить только трос, потому что в дороге бывает всякое. Конечно, формально трос к инструментам не относится, но иметь его с собой не помешает: даже молоток, изолента и «вэдэшка» не способны решить все потенциально возможные проблемы в дальнем пути.