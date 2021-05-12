Mahindra Marazzo может завершить карьеру досрочно, не выдержав конкуренции с Suzuki и Toyota

Вэн Mahindra Marazzo длиной 4585 мм, созданный совместно с Pininfarina (принадлежит Махиндре), стартовал на домашнем рынке в сентябре 2018-го. Поначалу местная публика приняла его вполне благосклонно: всего за месяц на новинку оставили свыше 10 000 предварительных заявок, в 2019-м модель разошлась тиражом в 19 303 экземпляра. Однако в январе-апреле 2021 года в Индии реализовано лишь 711 единиц, тогда как выбор на Toyota Innova Crysta за тот же период там остановили 19 300 клиентов, а дилеры Maruti Suzuki продали 37 286 компактвэнов Ertiga. Обрушившийся спрос якобы и подписал Marazzo приговор – модель снимут с производства, сообщает Autocar India со ссылкой на собственный источник в Mahindra. Точные сроки издание не называет, но, видимо, MPV покинет конвейер в ближайшем будущем. О преемнике пока не сообщается. Кстати, у «индийца» мог бы появиться брат от Ford, однако на фоне пандемии Махиндра и американская компания отказались от СП.

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На данный момент Marazzo доступен с дизелем 1.5 мощностью 123 л.с. (300 Нм), который работает в паре исключительно с шестиступенчатой «механикой». Прежде вэну еще прочили новый бензиновый турбомотор 1.5, однако такой движок модель так и не получила. Mahindra Marazzo бывает семи- или восьмиместным, топ-версии положены климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида, но даже самый дорогой MPV имеет всего две подушки безопасности.



Цена модели – от 1 204 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 217 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, Maruti Suzuki Ertiga стоит от 781 500 рупий (790 000 рублей), а за Toyota Innova Crysta просят минимум 1 611 000 рупий (1 628 000 рублей).

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Между тем Mahindra отправит в отставку не только компактвэн: по информации Autocar India, компания также откажется от маленького бензинового кросс-хэтча KUV100 (длина – 3700 мм). Причина та же – низкий спрос (за четыре месяца 2021-го в Индии реализован лишь 21 экземпляр). Вместо KUV100 с ДВС какое-то время будут продавать электроверсию: «зеленый» субкомпакт показали еще в прошлом году, однако на рынок он, как ожидается, выйдет в 2022-м. Нынешняя же «пятидверка» оснащается бензиновой «тройкой» 1.2 (83 л.с.) и пятиступенчатой «механикой», цена – от 602 000 рупий (608 000 рублей).



Актуальный бензиновый хэтч Mahindra KUV100 1 / 2 Актуальный бензиновый хэтч Mahindra KUV100 2 / 2

Вместе с тем Махиндра готовит и премьеры: в этом году в Индии дебютирует кроссовер XUV700 (прежде считалось, что модель будут позиционировать в качестве XUV500 следующего поколения, но индийцы решили присвоить новому SUV отдельный индекс), а к 2024 году компания может выпустить купеобразный паркетник.

