Mahindra XUV 7XO вместо XUV700: трёхэкранное табло, бензин или дизель, есть полный привод

В Индии стартовали продажи трехрядного паркетника XUV 7XO, то есть переименованного рестайлингового XUV700. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, для топ-версии заявлен довольно внушительный список оборудования.

Кроссовер с индексом XUV 7XO индийская компания Mahindra принялась пиарить под конец прошлого года, тогда же открыли прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен. В начале января 2026-го на родине провели презентацию модели – уже с прайс-листом. Ну а теперь дан старт продажам. Напомним, совершенно новой разработкой паркетник не является – это модернизированный и переименованный Mahindra XUV700. Исходный SUV в строю с 2021 года, из гаммы марки он вытеснил кроссовер XUV500. Также добавим, что обновленный «семисотый» стал второй моделью Махиндры только с ДВС, перешедшей на обозначение XO. Первенцем был компактный паркетник XUV300 на базе SsangYong Tivoli, который после рестайлинга превратился в Mahindra XUV 3XO.

Внешне от XUV700 кроссовер XUV 7XO отличился оформлением передней части и кормы. Переименованная версия получила другие радиаторную решетку и бамперы. Паркетнику оставили фары с выполняющими роль ходовых огней «заусенцами», но вся диодная начинка – новая. Иными стали и задние фонари. Также изменен дизайн дисков (для 7XO предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса), пересмотрена палитра цветов кузова.

Размеры прежние. Длина Mahindra XUV 7XO равна 4695 мм, ширина – 1890 мм, высота вместе с рейлингами – 1755 мм, колесная база – 2750 мм. Как и раньше, кроссовер бывает шести- или семиместным.

Внутри паркетник повторил стартовавший недавно электрокросс Mahindra XEV 9S, который хоть и заявлен в качестве отдельной модели, но, по сути, представляет собой «зеленую» версию как раз XUV700/XUV 7XO. Топливному автомобилю достались аналогичные передняя панель, руль и расположенная под центральными дефлекторами обдува сенсорная полоска. А еще Mahindra XUV 7XO уже в базе имеет трехэкранное табло без козырька – каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма (у старого XUV700 табло состоит из двух экранов под козырьком). Мультимедиа – с поддержкой ChatGPT.

В списке оборудования самого дешевого кроссовера также значатся шесть подушек безопасности и круиз-контроль. В «средних» комплектациях появляются панорамный люк и камера заднего вида. Топовый Mahindra XUV 7XO – это двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка, вентиляция кресел, две беспроводные зарядки для смартфонов (одна предназначена для пассажиров второго ряда, она встроена в торец центрального тоннеля), семь «эйрбэгов», камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Двигатели менять не стали. Mahindra XUV 7XO доступен с бензиновой турбочетверкой mStallion 2.0 (200 л.с.) и турбодизелем mHawk 2.2 (185 л.с.; у XUV700 еще есть 155-сильный вариант этого дизеля, но 7XO такая модификация не положена). Оба мотора работают в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. Модели также перенастроили подвеску, для модернизированной версии даже придумали отдельное название – Davinci. Дорогие комплектации дизельного кроссовера бывают с полным приводом.



Сейчас за Mahindra XUV 7XO просят 1 366 000 – 2 492 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 2,2 млн рублей по текущему курсу. Позже кроссовер наверняка доберется до Австралии и ЮАР, ведь там можно купить и XUV700. Кстати, если у прежнего «семисотого» версия с левым рулем так и не появилась, то географию продаж XUV 7XO впоследствии вполне могут расширить за счет рынков с правосторонним движением. По крайней мере, относительно свежий паркетник Mahindra XUV 3XO представлен в Чили и Бахрейне.