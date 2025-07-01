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Mazda CX-5 нового поколения: официальные тизеры и дата премьеры

01.07.2025 1771 0 0

Компания Mazda назначила на 10 июля премьеру кроссовера CX-5 третьего поколения. Радикальных перемен в дизайне не ожидается, зато обещаны более просторный салон и улучшенная безопасность.

Кроссовер Mazda CX-5 актуального второго поколения выпускается с 2016 года, в 2021 году он пережил небольшой рестайлинг. В начале 2023 года стало известно о том, что Mazda сомневается, выпускать ей новый CX-5 или нет, но в итоге решила, что нужно выпускать. Статистика продаж последних двух лет подтверждает верность этого решения: кроссовер CX-5 продолжает оставаться самой востребованной моделью Mazda в мире, а главным рынка сбыта для него продолжают оставаться США. С января по май текущего года, по данным самой компании Mazda, кроссовер CX-5 разошёлся в США тиражом 56 501 шт. (-2,7% по сравнению с АППГ), второй по популярности моделью стал чуть более крупный кроссовер Mazda CX-50 — продано 38 243 шт. (+39,6%).

Mazda CX-5 второго поколения
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Mazda CX-5 второго поколения
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Mazda CX-5 второго поколения
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Между тем анонс премьеры нового поколения CX-5 пришёл от европейского представительства Mazda. Продажи Mazda CX-5 за первые пять месяцев этого года в Европе, по данным JATO Dynamics, составили 10 200 шт. (-38%), но такой большой спад объясняется тем, что приём заказов на кроссовер второго поколения здесь уже остановлен. В прошлом году в Европе было продано 36 920 экземпляров Mazda CX-5 (-11%), а наиболее востребованной моделью Mazda здесь стал компактный кроссовер CX-30 — реализовано 39 683 (+10%). Mazda CX-5 второго поколения по современным меркам тоже можно считать компактным: габаритная длина — 4550 мм, колёсная база — 2700 мм.

Новый Mazda CX-5

Третье поколение Mazda CX-5, судя по тизерам, будет результатом глубокой модернизации кроссовера второго поколения: по утекшей две недели назад в Сеть пересвеченной фотографии нового CX-5 можно сделать вывод, что дверные проёмы кузова не изменились, а опубликованные сегодня официальные тизеры подтверждают, что пропорции в целом остались прежними. Тем не менее кроссовер третьего поколения получил более модную оптику, задние фонари выполнены в духе моделей BMW.

Новый Mazda CX-5

Что ждать в плане техники от нового Mazda CX-5, пока непонятно: по слухам, кроссовер получит гибридную силовую установку на базе бензинового мотора — она, вероятно, сделана главным образом с прицелом на Европу. Сохранится ли в Европе дизельная версия, неизвестно. В США Mazda CX-5 сейчас предлагается только с 2,5-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G, его атмосферная версия выдаёт 190 л.с. и 252 Нм, наддувная — 260 л.с. и 420 Нм, коробка передач — только 6-ступенчатый «автомат», привод — только полный.

Новый Mazda CX-5

Официальный анонс обещает, что у нового Mazda CX-5 будет более просторный салон и новейшие электронные ассистенты водителя. Будем надеяться, что пассивная безопасность тоже будет получше, так как у кроссовера второго поколения с ней были проблемы. Прочие подробности станут известны 10 июля.

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