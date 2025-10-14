Mazda готовит новый спортивный автомобиль: его предвестника скоро покажут в Токио

Новинки ×
Японская компания покажет концепт спорткара, работающего на возобновляемом топливе, совсем скоро – в конце октября 2025 года.

Токийский автосалон стартует уже скоро, через пару недель. Совсем недавно свои грядущие премьеры анонсировала корпорация Toyota: так, в конце этого месяца роли экспонатов на автовыставке исполнят будущая Corolla, внедорожное купе Century и шестиколёсный минивэн Lexus LS. Теперь появился анонс ещё от одной японской марки: Mazda занимается разработкой спортивного автомобиля.

Тизер концепта спортивного автомобиля Mazda (высветленная версия)

Пока что компания готовится показать в Токио предвестника этого спорткара. Концепт в компании пока что обозначили как «Vision Model», информации о нём практически нет. Производитель поделился единственным тизером шоу-кара. Судя по изображению, у автомобиля будут большие колёсные арки, покатая линия крыши, четырёхдверный кузов и камеры вместо наружных зеркал заднего вида. Не исключено, что концепт Mazda получит активный спойлер, расположенный на корме.

Тизер концепта спортивного автомобиля Mazda (оригинал)

В компании отметили, что концепт призван продемонстрировать, Mazda стремится создавать экологически чистые автомобили в отдалённом будущем – ближе к 2035 году – без необходимости полагаться на силовые агрегаты, работающие на батарейном питании. Так, компания намерена презентовать в том числе возобновляемое углеродно-нейтральное топливо, получаемое с использованием водорослей.

Применение такого топлива позволит отказаться от использования тяжеловесных тяговых батарей, которые требуются электромобилям и плохо сочетаются со спорткарами. Наряду с новым топливом и самим концептом, японская марка намерена презентовать также новую систему улавливания CO2, которая призвана сокращать уровень выбросов по мере увеличения скорости движения автомобиля.

Более подробная информация о концептуальном четырёхдверном купе, а также, возможно, о серийных перспективах потенциальной модели, появится позже, в рамках Токийского автосалона-2025.

На фото: кроссовер Mazda CX-5 нового поколения (версия для европейского рынка)

В пресс-службе Mazda рассказали также о том, что на автовыставку, которая пройдёт в столице Японии, привезут кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения, премьера которого прошла в Европе в июле текущего года. В прошлом месяце стартовал приём заказов на эту новинку. Напомним, со сменой генерации модель подросла: габаритная длина равна 4690 мм (на 140 мм больше, чем у SUV второго поколения), ширина – 1860 мм (на 20 мм больше), высота – 1695 мм (на 15 мм больше), а расстояние между осями составляет 2815 мм (на 115 мм больше).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на одном из европейских рынков, в Испании, стоимость переднеприводного паркетника Mazda CX-5 нового поколения варьируется в диапазоне от 35 200 до 41 480 евро (эквивалентно примерно 3,25 – 3,83 млн рублей по текущему курсу). Цена полноприводного кроссовера составляет 39 200 – 43 480 евро (около 3,62 – 4,02 млн рублей). В дальнейшем модель доберётся и до других регионов.

