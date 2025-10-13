Премьеры Toyota: будущая Corolla, внедорожное купе Century и шестиколёсный минивэн Lexus LS

Компания Toyota анонсировала эффектные концепты, которые дебютируют уже в этом месяце. Ожидается, что все главные премьеры автопроизводителя со временем перевоплотятся в серийные модели.

В конце октября в Токио заработает автосалон Japan Mobility Show. О своих новинках для выставки уже рассказали Nissan и Suzuki. А теперь пришла очередь компании Toyota. Отметим, все значимые премьеры этого производителя будут представлены в статусе концептов, причем никакие характеристики пока не раскрыты – это пока еще анонсы. Начнем с материнской марки.

Toyota Corolla Concept

Одной из главных новинок Тойоты на Japan Mobility Show станет Corolla Concept. В профиль прототип похож на седан, но вот заднего стекла не видать. Судя по «лючку» на переднем левом крыле, шоу-кар представляет собой электромобиль. Среди особенностей дизайна – мудреная головная оптика (Toyota Corolla Concept имеет диодные «галки», вертикальные секции, светящиеся полоски и «штрихи» практически во всю ширину передка), прямоугольная корма, пиксельный монофонарь и полускрытые ручки дверей.

Toyota Corolla Concept 1 / 3 Toyota Corolla Concept 2 / 3 Toyota Corolla Concept 3 / 3

О серийных перспективах Toyota Corolla Concept пока ни слова. Вероятно, модель следующего, тринадцатого по счету поколения с мотивами этого концепта появится лишь через год-два. Ну а скрасить ожидание должен очередной рестайлинг нынешней Короллы, выпускаемой с 2018 года: модернизированный седан недавно засветился в Китае.

Концептуальное купе Century 1 / 6 Концептуальное купе Century 2 / 6 Концептуальное купе Century 3 / 6 Концептуальное купе Century 4 / 6 Концептуальное купе Century 5 / 6 Концептуальное купе Century 6 / 6

Другая премьера Toyota – эффектное внедорожное купе Century. Напомним, с 2023 года это имя носит не только представительский седан, но также большой и, разумеется, роскошный кроссовер. А в прошлом году появилась информация о том, что Century превратят в отдельный люксовый бренд, который окажется на ступеньку выше Lexus. Так вот купе – это манифест как раз Century-марки.

Концептуальное купе Century 1 / 2 Концептуальное купе Century 2 / 2

Фишки этого концепта – двухъярусная оптика, сдвижные двери (причем двери сдвигаются в разные стороны), а также оранжевый цвет. Да, яркий окрас японцы подчеркнули особо – мол, представительские автомобили могут быть не только черного цвета. Местные СМИ, в свою очередь, отмечают, что Тойота планирует довести купе до конвейера (очевидно, в упрощенном виде), но точных сроков пока нет.

Концептуальное купе Century 1 / 4 Концептуальное купе Century 2 / 4 Концептуальное купе Century 3 / 4 Концептуальное купе Century 4 / 4

Наконец, бренд Lexus представит на выставке в Токио концептуальный шестиколесный минивэн, которому присвоили индекс LS! C 1989 года это обозначение, напомним, носит флагманский седан. Но четырехдверку скоро снимут с производства. Так, в Штатах недавно появилась, по сути, «прощальная» спецверсия Heritage Edition. Прямого наследника у седана не будет.

Минивэн Lexus LS Concept 1 / 3 Минивэн Lexus LS Concept 2 / 3 Минивэн Lexus LS Concept 3 / 3

Однако, анонсируя вэн, производитель, видимо, дает понять, что индекс LS все же не станет историей. Просто вместо слова sedan буква S впоследствии будет обозначать space, то есть «пространство» (ну а L – это luxury). Да, по информации все тех же японских СМИ, новый минивэн Lexus тоже планируют отправить в производство. Вот только пока непонятно, придет ли он на замену нынешнему вэну Lexus LM или дополнит гамму.

Больше подробностей о новинках компании Toyota узнаем в конце октября.