Новинки ×
  • Премьеры Toyota: будущая Corolla, внедорожное купе Century и шестиколёсный минивэн Lexus LS

Премьеры Toyota: будущая Corolla, внедорожное купе Century и шестиколёсный минивэн Lexus LS

13.10.2025 922 0 0

Компания Toyota анонсировала эффектные концепты, которые дебютируют уже в этом месяце. Ожидается, что все главные премьеры автопроизводителя со временем перевоплотятся в серийные модели.

В конце октября в Токио заработает автосалон Japan Mobility Show. О своих новинках для выставки уже рассказали Nissan и Suzuki. А теперь пришла очередь компании Toyota. Отметим, все значимые премьеры этого производителя будут представлены в статусе концептов, причем никакие характеристики пока не раскрыты – это пока еще анонсы. Начнем с материнской марки.

Toyota Corolla Concept

Одной из главных новинок Тойоты на Japan Mobility Show станет Corolla Concept. В профиль прототип похож на седан, но вот заднего стекла не видать. Судя по «лючку» на переднем левом крыле, шоу-кар представляет собой электромобиль. Среди особенностей дизайна – мудреная головная оптика (Toyota Corolla Concept имеет диодные «галки», вертикальные секции, светящиеся полоски и «штрихи» практически во всю ширину передка), прямоугольная корма, пиксельный монофонарь и полускрытые ручки дверей.

Toyota Corolla Concept
1 / 3
Toyota Corolla Concept
2 / 3
Toyota Corolla Concept
3 / 3

О серийных перспективах Toyota Corolla Concept пока ни слова. Вероятно, модель следующего, тринадцатого по счету поколения с мотивами этого концепта появится лишь через год-два. Ну а скрасить ожидание должен очередной рестайлинг нынешней Короллы, выпускаемой с 2018 года: модернизированный седан недавно засветился в Китае.

Концептуальное купе Century
1 / 6
Концептуальное купе Century
2 / 6
Концептуальное купе Century
3 / 6
Концептуальное купе Century
4 / 6
Концептуальное купе Century
5 / 6
Концептуальное купе Century
6 / 6

Другая премьера Toyota – эффектное внедорожное купе Century. Напомним, с 2023 года это имя носит не только представительский седан, но также большой и, разумеется, роскошный кроссовер. А в прошлом году появилась информация о том, что Century превратят в отдельный люксовый бренд, который окажется на ступеньку выше Lexus. Так вот купе – это манифест как раз Century-марки.

Концептуальное купе Century
1 / 2
Концептуальное купе Century
2 / 2

Фишки этого концепта – двухъярусная оптика, сдвижные двери (причем двери сдвигаются в разные стороны), а также оранжевый цвет. Да, яркий окрас японцы подчеркнули особо – мол, представительские автомобили могут быть не только черного цвета. Местные СМИ, в свою очередь, отмечают, что Тойота планирует довести купе до конвейера (очевидно, в упрощенном виде), но точных сроков пока нет.

Концептуальное купе Century
1 / 4
Концептуальное купе Century
2 / 4
Концептуальное купе Century
3 / 4
Концептуальное купе Century
4 / 4

Наконец, бренд Lexus представит на выставке в Токио концептуальный шестиколесный минивэн, которому присвоили индекс LS! C 1989 года это обозначение, напомним, носит флагманский седан. Но четырехдверку скоро снимут с производства. Так, в Штатах недавно появилась, по сути, «прощальная» спецверсия Heritage Edition. Прямого наследника у седана не будет.

Минивэн Lexus LS Concept
1 / 3
Минивэн Lexus LS Concept
2 / 3
Минивэн Lexus LS Concept
3 / 3

Однако, анонсируя вэн, производитель, видимо, дает понять, что индекс LS все же не станет историей. Просто вместо слова sedan буква S впоследствии будет обозначать space, то есть «пространство» (ну а L – это luxury). Да, по информации все тех же японских СМИ, новый минивэн Lexus тоже планируют отправить в производство. Вот только пока непонятно, придет ли он на замену нынешнему вэну Lexus LM или дополнит гамму.

Больше подробностей о новинках компании Toyota узнаем в конце октября.

купе минивэн седан внедорожник Япония авторынок электромобиль новинки Toyota Toyota Corolla Toyota Century Lexus Lexus LS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 904 1 1 13.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Да здравствует бензин: моторы, прощайте? Читаю новости и радуюсь, насколько разносторонне развит наш народ. Раньше куда ни плюнь – попадёшь в эпидемиолога. Потом – в политолога или, не дай бог, эксперта в области экономики, цифрови... 2543 2 0 13.10.2025
Статьи / Путешествия По Волоколамскому шоссе: первая ГЭС, две усадьбы и «штурмгешутц» Все-таки дорога, как бы она не называлась – трасса, шоссе, тракт, автобан, хайвей или как-то иначе, это совершенно особый и слегка мистический объект. Неслучайно возникла латинская поговорка... 862 2 3 12.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13584 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12589 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10377 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
28 Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: ад для электрика и коррозия п...
4 Голые и смешные: Tesla представила «дешёвые» Model Y Standard и Model...
4 Ferrari показала платформу первого электромобиля: цифры воображения не...
Новые комментарии
Change privacy settings