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  • Mazda не планирует пополнять линейку за счёт внедорожника-близнеца Isuzu MU-X

Mazda не планирует пополнять линейку за счёт внедорожника-близнеца Isuzu MU-X

10.03.2025 483 0 0

Предполагалось, что в основу такой модели японской марки мог бы лечь рамный пикап Mazda BT-50.

Mazda начала выпускать BT-50 в 2006 году. Актуальный рамный пикап третьего поколения появился в 2020-м, при этом если раньше он был близнецом Ford Ranger предыдущей генерации, то сейчас роль донора исполняет Isuzu D-Max. Напомним, полноценный рестайлинг BT-50 пережил осенью 2024 года: в октябре марка рассекретила внешность и салон, а в ноябре появились данные о технике. Сейчас модель уже представлена на нескольких рынках, в том числе в Австралии.

На фото: Isuzu MU-X X-Terrain (версия для австралийского рынка)

Стоит напомнить, что у Isuzu есть внедорожник, который является ближайшим родственником пикапа D-Max – он получил название MU-X (расшифровывается как Multi Utility – eXtreme) и дебютировал в 2013 году. Однако в нынешней модельной линейке Мазды аналогичной модели нет и, как стало известно, в ближайшей перспективе рамный внедорожник на базе Mazda BT-50 не появится.

Об этом сообщает австралийское издание Carsales со ссылкой на главу отдела дизайна Эйджи Кимото (он, в частности, отвечал за внешность Mazda CX-50 и BT-50). По его словам, идея создания внедорожника на базе рамного пикапа с двухрядной кабиной «не соответствует языку дизайна Kodo», которого придерживаются в компании для создания актуальных массовых моделей.

На фото: Mazda BT-50 (версия для австралийского рынка)

Несмотря на то, что на данный момент компания не рассматривает вариант разработки и выпуска такой модели, Эйджи Кимото не стал ставить крест на подобном проекте в будущем. Он отметил, что марка может рассмотреть вариант создания внедорожника-близнеца Isuzu MU-X «при наличии потребительского спроса».

Напомним, в ходе недавнего рестайлинга пикап Mazda BT-50 получил иную светодиодную головную оптику, оформленную в стиле кроссовера CX-5, новую массивную решётку радиатора с заметно увеличенным логотипом бренда, пересмотренный передний бампер с вертикальными воздухозаборниками и противотуманками по бокам. Модель снабдили оригинальными 17- и 18-дюймовыми легкосплавными дисками, корма обновилась за счёт иных вертикальных фонарей.

На фото: салон Mazda BT-50 (версии для австралийского рынка)

В салоне рестайлингового грузовика имеется новая информационно-развлекательная система с центральным тачскрином диагональю до 9 дюймов, а также 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, отображающий дополнительный контент для водителя. Ещё обновлённой Mazda BT-50 заменили материалы для отделки салона, топовым исполнениям доступны варианты из кожи, комбинированной с искусственной замшей.

Базовым для модели стал новый двигатель RZ4F серии MaxForce объёмом 2,2 литра, его отдача составляет 163 л.с., а максимальный крутящий момент равен 400 Нм, он работает в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо с восьмиступенчатым автоматом. Привод – задний. Помимо этого, полноприводный вариант оснащается прежним 3,0-литровым турбодизелем 4JJ3, отдача которого составляет 190 л.с. (450 Нм), он идёт в комплекте с 6АКП.

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