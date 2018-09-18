В ходе рассмотрения паспорта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги стало известно о планах главы кабмина по усилению ответственности для водителей, игнорирующих правила дорожного движения. О каких именно нарушениях ПДД идёт речь, Дмитрий Медведев не сказал, лишь пояснил, что курс на ужесточение наказания для недисциплинированных автомобилистов будет продолжен.

Помимо этого, по его словам будет продолжена работа по оснащению ГИБДД «передовым оборудованием и техническими средствами контроля». Скорее всего имеются в виду дорожные камеры, которые следят за соблюдением водителями скоростного режима, а также штрафуют за другие нарушения ПДД (несоблюдение требований разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.).

Новости / Авто и общество Из-за велосипедистов скорость на городских дорогах могут снизить до 40 км/ч По мнению Минтранса, чтобы решить транспортные проблемы (то есть разгрузить дороги) в городах России, нужно сократить количество поездок на автомобилях. Для этого в ведомстве предлагают создать во всех городах...

683 2 0 02.08.2018

Уже не раз говорилось, что количество комплексов фото- и видеофиксации в стране вырастет в ближайшие годы.

Напомним, штрафы за нарушения ПДД направляются в региональные фонды, часть из них тратится на дороги. Однако уже с 1 января 2019 года все средства, полученные в виде штрафов от водителей будут напрямую поступать в дорожные фонды субъектов РФ. Требуемые для этого изменения уже внесены в Бюджетный кодекс.

С помощью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» правительство пытается привести региональные и муниципальные дороги страны в нормативное состояние, уменьшить количество мест с высокой концентрацией ДТП, а также перегруженных участков, снизить уровень смертности на дорогах. Напомним, к 2024 году он должен быть не более 4 человек на 100 000 населения, а к 2030-му РФ планирует достичь нулевой смертности. Сейчас показатель превышает 13 человек на 100 тыс.

В национальный проект входят российские города с населением более 200 тыс. человек, в том числе 38 городских агломераций. Напомним, правительственные программы поддержки субъектов страны позволяют направлять из федерального бюджета в регионы на восстановление дорог до 17% от требуемого объёма средств. Причём в начале прошлого месяца эту долю предлагалось увеличить: так, в 2023 и 2024 годах она должна составлять уже 50%.

Для уменьшения количества аварий и снижения уровня смертности Росавтодор предложил увеличить межремонтные сроки до 12 лет (здесь надо оговориться, что речь идёт о дорогах федерального значения с «усовершенствованным типом покрытия»). Также ведомство к 2020 году планирует построить на федеральных трассах примерно 100 новых площадок для отдыха водителей, а также продолжить работу по ликвидации «бутылочных горлышек».