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Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe: младшая версия со звуком рядной «шестёрки»

06.08.2026 2172 0 1
Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe: младшая версия со звуком рядной «шестёрки»

Компания Mercedes-Benz представила младшую версию электрического лифтбека Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe с двухмоторной силовой установкой мощностью 544 л.с. Продажи Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в Германии начнутся 13 августа, цена — от 115 430 евро.

Новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe дебютировал в мае этого года, на данный момент он доступен в трёхмоторных версиях GT 55 и GT 63 по цене от 154 700 евро и от 196 350 евро соответственно. Силовая установка на версии GT 55 выдаёт 816 л.с. и 1800 Нм, на версии GT 63 — 1169 л.с. и 2000 Нм. До 100 км/ч версия GT 55 разгоняется за 2,8 с, версия GT 63 — за 2,4 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 300 км/ч.

Как продаётся электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, мы пока не знаем, так как прошло слишком мало времени, но если верить инсайдерам, то в успех этой модели не верят даже в самой компании Mercedes-Benz. Тем не менее её запустили в производство и вывели на рынок, потому что это проект-долгострой и у совета директоров просто не хватило воли обнулить вложенные в его разработку силы и средства.

Сегодня представлена младшая версия лифтбека — GT 53, её начальная цена существенно ниже, чем у версий GT 55 и GT 63, и ниже, чем у сопоставимого по мощности Porsche Taycan 4S (544 л.с., 3,7 с до «сотни»), который стоит от 122 000 евро. Другое дело, что претензий к дизайну Porsche Taycan было немного и он уже стал в каком-то смысле каноническим, а вот облик нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe публика встретила в основном негативно. Большие экраны в салоне с толстыми рамками тоже, что называется, «не зашли».

Силовая установка у Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe двухмоторная, её максимальная совокупная отдача — 400 кВт (544 л.с.) и 800 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой батареи такая же, как у старших версий, — 106 кВт·ч. Максимальный запас хода на одной зарядке за счёт отказа от третьего электромотора составляет солидные 809 км по циклу WLTP. Версия GT 55 может проехать на одной зарядке до 700 км, версия GT 63 — до 696 км.

Если трёхмоторные версии Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe услаждают слух водителя имитацией рёва бензинового двигателя V8, то двухмоторной версии GT 53 достался саундтрек попроще — он воспроизводит звук работы 3,0-литровой рядной бензиновой «шестёрки». Имитатор работы коробки передач сохранён. Адаптивная пневмоподвеска тоже на месте.

Добавим, что для стимуляции продаж новому Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe не помешал бы рекорд Нюрбургринга в своём классе (представительские электромобили). Пока рекорд принадлежит Porsche Taycan Turbo GT Manthey Kit — 6 мин 55,533 с, побить его будет непросто.

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Обновлено 09.08.2026

 

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