Mercedes-Benz eActros 600: флагманский электрический тягач с запасом хода в 500 км

В начале прошлого года концерн Daimler AG был разделён на две компании — Mercedes-Benz Group AG и Daimler Truck AG, в состав последней входит грузовое подразделение Mercedes-Benz Trucks, которое постепенно расширяет электрическую линейку семейства Actros. К уже запущенным в производство eActros 300 и eActros 400 скоро присоединится самый дальнобойный тягач eActros 600, разработка которого длилась более восьми лет и вот, наконец, завершилась. Сегодня представлен серийный eActros 600, он будет выпускаться там же, где и дизельные Актросы, — на головном заводе Mercedes-Benz Trucks в городе Вёрт-ам-Райн (Германия). Подготовка производства займёт более года, но приём заказов на eActros 600 начнется уже в этом году.

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Цена Mercedes-Benz eActros 600 пока не объявлена, известно лишь, что электрический тягач будет стоить примерно в два с половиной раза больше аналогичного по классу дизельного, при этом компания утверждает, что окупить его можно за пять лет и 600 000 км пробега при условии эксплуатации в Европе, где власти отдельных стран субсидируют низкие тарифы на электроэнергию для грузовиков.



Заявленная полная масса автопоезда с Mercedes-Benz eActros 600 во главе — 44 т, грузоподъёмность — 22 т. Сколько весит 800-вольтовая литий-железо-фосфатная батарея с китайскими ячейкам CATL, производитель не указывает. Батарея состоит из трёх модулей ёмкостью 207 кВт·ч, совокупная ёмкость — 621 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 500 км. Для сравнения скажем, что электрический тягач Nikola Tre BEV с батареей ёмкостью 733 кВт·ч может проехать на одной зарядке 530 км, Tesla Semi с батареей ёмкостью около 900 кВт·ч — более 800 км.

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Любая батарея со временем деградирует и теряет ёмкость: Mercedes-Benz Trucks утверждает, что после 1,2 млн км пробега остаточная ёмкостью батареи составит более 80% от номинальной. Максимальная мощность зарядки — 400 кВт, на ней пополнить заряд с 20 до 80% можно примерно за 45 минут, время полной зарядки не указано. В будущем Mercedes-Benz Trucks планирует повысит максимальную мощность зарядки до 1 МВт. На самой низкой мощности зарядки в 22 кВт полная зарядка батареи займёт примерно полтора дня...



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Силовая установка Mercedes-Benz eActros 600 состоит из 4-ступенчатой коробки передач и двух электромоторов на задней оси, их максимальная совокупная мощность — 600 кВт (816 л.с.), постоянная мощность — 400 кВт (544 л.с.). Электромоторы имеют пять режимов рекуперации, максимальная рекуперативная мощность позволяет управлять скоростью грузовика в одну педаль, то есть без применения педали тормоза. Умный круиз-контроль вдобавок сам заранее затормозит или разгонит машину, исходя из навигационных данных, и позволит бережнее расходовать энергию.

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Кабина у eActros 600, по сути, такая же, как у дизельных Актросов, но с оригинальным высокоэффективным аэродинамическим оперением, позволяющим обеспечить дополнительные километры пробега на одной зарядке. Вместо зеркал заднего вида используются камеры. Трёхосный полуприцеп на фотографиях имеет скошенный верх и оттого выглядит немного горбатым.



На базе eActros 600 будут также предложены самосвалы, то есть Mercedes-Benz Trucks рассчитывает на хорошие продажи не только в логистическом, но и в строительном секторе.