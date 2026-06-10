Mercedes-Benz GLC with EQ Technology обзавёлся более дешёвыми версиями

Презентация Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (это официальное название новой «зелёной» модели) прошло накануне старта Мюнхенского автосалона в сентябре 2025 года. В основе этого среднеразмерного кроссовера лежит новая модульная платформа MB.EA с 800-вольтовой электрической архитектурой. Напомним, эта модель является преемником провалившейся на рынке «электрички» Mercedes-Benz EQC, которая была досрочно отправлена в отставку в 2023 году.

На фото: Mercedes-Benz GLC with EQ Technology

Изначально модель дебютировала только в топовой версии GLC 400 4Matic. Она оснащается двухмоторной силовой установкой, её максимальная совокупная мощность равна 490 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. На разгон с места до «сотни» такой «зелёный» Mercedes-Benz GLC тратит 4,3 секунды. Полезная ёмкость вмонтированной в пол тяговой батареи у топ-версии равна 94 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке составляет 715 км (при расчёте по циклу WLTP).

Теперь немецкий производитель пополнил семейство Mercedes-Benz GLC with EQ Technology за счёт двух новых версий попроще. Вариант GLC 300 4Matic тоже оснащается двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой составляет 421 л.с., крутящий момент – те же 800 Нм. Такому SUV на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 4,7 секунды. Ему положена «младшая» батарея, полезная ёмкость которой составляет 85 кВт*ч. Максимальная дальнобойность без подзарядки равна 616 км.

Базовый вариант – GLC 250 – оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси. Его максимальная мощность равна 354 л.с., а крутящий момент – тоже 800 Нм. Он набирает первую «сотню» за 5,9 секунды, а пиковая скорость у всех трёх модификаций ограничена на отметке 210 км/ч. Стартовая версия тоже оснащается «младшим» тяговым аккумулятором, а максимальный запас хода на одной зарядке у неё составляет 650 км.

На фото: салон Mercedes-Benz GLC with EQ Technology

Новые версии Mercedes-Benz GLC with EQ Technology уже доступны для заказа у дилеров на домашнем рынке, в Германии. Цены уже известны: за стартовый вариант GLC 250 просят не менее 64 736 евро (эквивалентно примерно 5,38 млн рублей по текущему курсу), за среднее исполнение GLC 300 4Matic – 68 306 евро (около 5,67 млн рублей), а покупка топовой версии обойдётся в 71 281 евро (около 5,92 млн рублей).

Напомним, габаритная длина «зелёного» кроссовера GLC составляет 4845 мм, ширина – 1913 мм, высота – 1644 мм, а расстояние между осями – 2972 мм. Это значит, что он по всем ключевым размерам крупнее, чем актуальный «углеводородный» GLC, базирующийся на платформе MRA. Объём багажника у новинки равен 570 литрам, со сложенными задними сидениями грузовое пространство можно увеличить до 1740 литров, а у вещевого отсека под капотом объём равен 128 литрам.

Как Колёса.ру сообщали ранее, в стандартном оснащении кроссовер имеет пружинную подвеску: переднюю – на двойных поперечных рычагах, заднюю – независимую многорычажную. При этом опционально предлагается адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси.