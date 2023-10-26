Новинки ×
  • Mercedes-Benz готовит новый маленький кроссовер GLA: первое изображение

Mercedes-Benz готовит новый маленький кроссовер GLA: первое изображение

26.10.2023 465 0 1

Ожидается, что новинка немецкого бренда появится в 2025 году. Не исключено, что у полностью электрической версии дальнобойность без подзарядки составит около 900 км.

Mercedes-Benz выпускает свой компактный кроссовер GLA с 2013 года. Пока что самый маленький паркетник в линейке немецкой марки только один раз сменил генерацию – в 2019-м. Обновление этот «приподнятый» родственник A-Class пережил недавно, весной текущего года. Тогда модели подправили внешность за счёт другого переднего бампера с иначе оформленными воздухозаборниками, подправленной решётки радиатора и колёсных дисков оригинального дизайна. Ещё паркетник получил информационно-развлекательную систему MBUX последней версии, другое рулевое колесо, а также систему помощи при маневрировании с прицепом.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz GLA

Сейчас немецкая компания уже работает над Mercedes-Benz GLA третьего поколения. Ранее тестовый мул уже попадался фотошпионам во время дорожных испытаний: тогда новую основу поместили «в тело» актуального кроссовера. В Motor.es считают, что у «третьего» GLA будут как гибридные, так и полностью электрические версии, так что в итоге он заменит собой Mercedes-Benz EQA, поэтому до смены поколений этот «зелёный» паркетник, дебютировавший в начале 2021 года, может и не добраться.

Пока что в компании не рассказали о том, как будет выглядеть Mercedes-Benz GLA следующей генерации. Свой вариант потенциальной внешности будущей новинки подготовил дизайнер испанского издания, причём он решил запечатлеть полностью электрическую версию «третьего» паркетника. Ожидается, что новинка окажется длиннее и ниже актуального компактного SUV.

Рендер Mercedes-Benz GLA нового поколения

Судя по рендеру, модель многое позаимствует у своих старших полностью «зелёных» братьев семейства EQ, в частности, речь идёт о лаконичном капоте и полукружьях бокового остекления. Передняя часть получила заглушку в форме фирменной решётки радиатора с большим логотипом и рисунком из маленьких трёхлучевых звёзд.

Ещё у будущей модели визуально простенькая головная оптика, которую снабдили рисунком из полукружий с вписанными в них опять же трёхлучевыми элементами. Подобное оформление фар уже демонстрировалось на концептуальном полностью электрическом седане Mercedes-Benz CLA нового поколения, который был представлен в прошлом месяце.

На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz EQA

Ещё у автомобиля на рендере есть обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, чёрные корпуса традиционных наружных зеркал с повторителями поворотников, выдвижные дверные ручки и на левом переднем крыле – аккуратный порт для зарядки тяговой батареи.

Как предположили в издании, первыми на рынок выйдут полностью электрические версии Mercedes-Benz GLA третьего поколения. Ожидается, что они доберутся до дилеров в 2025 году. Отмечается, что паркетники получат две батареи разной ёмкости и состава, при этом одна позволит проехать около 700 км без подзарядки, вторая – ещё 200 км (совокупная дальнобойность условно на одном заряде составит около 900 км). Предполагается, что позже линейку пополнит подзаряжаемый гибрид, в основе с бензиновым мотором. У модели будут версии как с передним, так и с полным приводом.

кроссовер авторынок новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA-класс Mercedes-Benz EQA

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Этот гул неспроста: как работает выжимной подшипник сцепления и почему он выходит из строя До сих пор можно встретить тех, кто убеждён, что автоматическая коробка передач может доставить больше неприятностей, чем ручная. На самом деле, это не совсем так, и среди ручных коробок тож... 346 1 2 27.10.2023
Статьи / Автосалон Возрождение Honda Prelude, роторная Mazda MX-5, Land Cruiser без рамы: обзор автосалона в Токио Последний раз Токийский автосалон, проходящий в нечетные годы, состоялся в 2019-м, и сегодня это кажется уже прошлой жизнью. Тогда автошоу не слишком удивило, хотя на нем и были представлены... 1207 0 0 26.10.2023
Статьи / Авто с пробегом Renault Duster I c пробегом: идеальные моторы, золотой кардан и мокрая рулевая рейка В первой части материала о Renault Duster первого поколения мы выяснили, что заслуженный внедорожный имидж и конструктивная простота не идут на пользу кроссоверу. Кузов страдает от недостат... 3590 2 0 25.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25305 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20667 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19394 10 0 08.08.2023
Change privacy settings