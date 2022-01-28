Mercedes-Benz готовит новый седан, который поборется за покупателей с Tesla Model 3

Предполагается, что четырёхдверная электрическая новинка немецкого бренда выйдет на рынок в 2024 году. Ей могут дать знакомое имя.

Немецкий производитель летом прошлого года представил обновлённую стратегию развития, согласно которой к 2030 году Mercedes-Benz полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (включая гибриды), правда, с оговоркой: это коснётся только тех рынков, где такой вариант окажется возможен, к примеру, в Европе. Сейчас у бренда есть собственная «зелёная» линейка EQ, которую производитель продолжает расширять.



На фото: актуальный седан Mercedes-Benz C-Class

Напомним, первенцем бренда стал кроссовер EQC, который дебютировал в 2018 году, а его продажи на старосветском рынке стартовали в 2019-ом. Как отметили в испанском издании motor.es, модель не оправдала ожиданий компании, которые были на неё возложены: в течение «ковидного» 2020 года дилеры продали 14 645 машин, а в прошлом году результаты подросли: за январь-ноябрь 2021-го клиенты купили 15 804 экземпляра (на 35,3% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года).



На фото: концепт Mecedes-Benz Vision EQXX

В издании считают, что сравнительно слабые результаты EQC заставят Mercedes-Benz отказаться от разработки и выпуска кроссовера второго поколения. Предполагается, что это название в итоге перейдёт электрическому седану, который выйдет на европейский рынок в 2024 году. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть такая «четырёхдверка», конечно, нет. Так что у художников есть шанс продемонстрировать своё видение экстерьера будущей пока неподтверждённой новинки. Этой возможностью воспользовался дизайнер motor.es.



Рендер нового электрического седана Mercedes-Benz

Судя по рендеру, на дизайн нового полностью «батарейного» седана окажет влияние концепт Mercedes-Benz Vision EQXX. Он был представлен в начале текущего месяца в рамках выставки потребительской электроники CES 2022, которая проходит в Лас-Вегасе. Предполагается, что в оформлении новинки ключевое значение будет иметь аэродинамика (это связано с таким ресурсом, как запас хода на одной зарядке).

Предполагается, что такой седан EQC окажется как электрической заменой «четырёхдверки» A-Class, так, собственно и C-Class. В его основу может лечь платформа MMA (Mercedes Modular Architecture), ожидается, что у этой «зелёной» модели будут как заднеприводные, так и полноприводные модификации.



На фото: актуальный кроссовер Mercedes-Benz EQC

В соперники предполагаемой новинке Mercedes-Benz записали Tesla Model 3. У этого автомобиля весьма неплохие показатели продаж в Европе: по данным сайта Carsalesbase, в течение кризисного 2020-го он разошёлся тиражом 85 979 единиц, а в прошлом году показатель ощутимо вырос: за январь-ноябрь 2021-го клиенты купили 113 894 экземпляра, что на 83,5% больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.

Конечно, вопрос о том, действительно ли собирается кроссовер EQC на покой, весьма спорный. О том, что компания собирается представить электрический среднеразмерный SUV второго поколения в 2025-ом, стало известно осенью прошлого года. Тогда же сообщалось, что по техническим характеристикам эта модель существенно превзойдёт актуальный кроссовер.

