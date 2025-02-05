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Mercedes-Benz готовит обновлённый C-Class Estate: первые изображения

05.02.2025 71 0 0

Ожидается, что презентация посвежевшего универсала немецкой марки пройдёт в этом году, а на рынок модель выйдет либо в конце 2025-го, либо в начале 2026-го.

История Mercedes-Benz С-Klasse началась в 1993 году, с тех пор модель успела несколько раз сменить генерацию. Актуальное пятое поколение дебютировало в феврале 2021 года. Стоит отметить, что в прошлом году дела у «цешки» на европейском рынке шли неважно: по данным Jato Dynamics, за 2024-й модель разошлась тиражом 56 974 экземпляра, что на 28% меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальный универсал Mercedes-Benz C 300 AMG Line

Теперь же подошёл срок планового рестайлинга: ранее фотошпионы уже ловили замаскированные прототипы обновлённых седанов и универсалов C-Class в ходе дорожных тестов. При этом Mercedes-Benz пока продолжает держать внешность новинок в секрете. Отметим, в конце прошлого года дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть посвежевшая четырёхдверка. Сейчас своей версией внешности будущего универсала поделился художник испанского издания Motor.es.

Судя по рендерам, обновлённому C-Class Estate оставят прежнюю форму головной оптики, но при этом изменят начинку: по центру можно увидеть светодиодные фирменные трёхлучевые звёзды. Нижняя часть переднего бампера, вероятно, останется прежней, а вот форму и рисунок радиаторной решётки могут изменить. Не исключено, что «грилю» добавят и заметную хромированную окантовку, которой у нынешнего варианта нет.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz C-Class Estate

Если судить по изображениям, в профиль изменений у универсала не будет, разве что иные колёсные диски оригинального дизайна. Оформление кормы, вероятно, тоже останется практически прежним, как и форма фонарей, однако их световой рисунок, скорее всего, претерпит изменения и тоже будет отображать трёхлучевую звезду, хоть и визуально иначе, чем передние фары. А вот нижняя часть заднего бампера, а также спойлер на верхней части багажной двери на рендере оформлены аналогично актуальному универсалу Mercedes-Benz C 300 AMG Line.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz C-Class Estate

Ожидается, что в салоне универсала изменений будет немного. Вероятно, ему оставят прежнюю переднюю панель, на которой разместятся та же виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и вертикальный планшет информационно-развлекательной системы на 11,9 дюйма. Скорее всего, модели предложат новые материалы для отделки, иные деревянные и металлические декоративные элементы, а ещё снабдят модернизированными водительскими помощниками.

На фото: салон актуального Mercedes-Benz C-Class Estate

По предварительной информации, все бензиновые и дизельные двигатели Mercedes-Benz C-Class Estate будут работать в составе MHEV-установок, в пару предложат девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Также в гамме ожидается PHEV-вариант со 156-сильным электромотором (на 20 л.с. больше, чем у нынешнего варианта), литий-ионной батареей ёмкостью около 25 кВт*ч. Ожидается, что его запас хода при движении только на электротяге составит около 150 км.

Презентация посвежевшего универсала С-Class пройдёт в текущем году, а на рынок модель, предположительно, выйдет либо в конце 2025-го, либо в начале 2026-го. Цены обновлённого «сарая» станут известны позже. За актуальный вариант на домашнем рынке, в Германии, просят не менее 46 050 евро (эквивалентно примерно 4,69 млн рублей по текущему курсу).

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