Уже осенью планируется официальная премьера нового поколения представительского седана, а пока, пользуясь многочисленными шпионскими фотографиями, у нас есть возможность представить, как он будет выглядеть.

Нынешний седан в 222-м кузове был представлен в 2013 году, а в 2017-м модель получила рестайлинг. Сейчас продолжаются дорожные испытания автомобиля нового поколения, при этом в целом внешность будущего флагмана уже не является секретом, ведь не так давно в Сети появились шпионские фотографии невысокого качества передней и задней частей без камуфляжа. Однако видов в три четверти пока не было, поэтому мы сделали более полноценные изображения нового S-класса с учётом всех имеющихся снимков. Представительский седан получит увеличенную решётку радиатора с более тонкой хромированной окантовкой и более узкие фары. На рендерах изображён автомобиль с AMG-пакетом, частью которого является бампер с крупными боковыми воздухозаборниками, а в его нижней части расположится узкий хромированный молдинг.

Боковины станут более строгими по дизайну, от фар до фонарей протянется подштамповка, а вдоль нижнего края дверей — хромированный молдинг. Одна из необычных деталей нового седана – выдвижные дверные ручки, сверху также украшенные хромом. Боковые зеркала имеют немного иную форму, повторители указателей поворотов на них стали более узкими. Заметнее всего новый S-класс преобразится сзади, где вместо вытянутых по вертикали фонарей появятся горизонтальные почти треугольной формы, объединённые хромированным молдингом. Также седан изображён с одним из вариантов новых колёсных дисков.

На прошлой неделе немецкая компания частично раскрыла салон нового S-класса с огромным экраном мультимедии. Полноценная презентация интерьера, кстати, ожидается 12 августа, а 29 июля расскажут про особенности представительского седана, связанные с безопасностью и комфортом. Премьера целого автомобиля произойдёт в сентябре.

Актуальный Mercedes-Benz S-Class в кузове W222 1 / 2 Актуальный Mercedes-Benz S-Class в кузове W222 2 / 2

Сегодня в России нынешний S-класс предлагается по цене от 8 230 000 рублей (S 350d, 249 л.с.). Базовая бензиновая версия S 450 (367 л.с.) оценивается на 210 тысяч дороже. Все седаны предлагаются исключительно во варианте с длинной базой, а также с полным приводом 4MATIC (кроме 530-сильного флагмана S 600 стоимостью 13 030 000 рублей, который имеет задний привод). Есть также 612-сильная спортивная AMG-модификация S 63 4MATIC, её базовый ценник составляет 11 400 000 рублей.

Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, стоит ли покупать купеобразный седан Mercedes-Benz CLS первого поколения за 800 тысяч рублей.