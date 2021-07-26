Минивэн Hyundai Custo наконец-то готов к премьере: официальные изображения

Первым, а, возможно, и единственным рынком для свежего MPV станет Китай. По предварительным данным, там модель предложат с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор.

Еще в прошлом году фотошпионы подловили новый минивэн Hyundai без какого-либо камуфляжа, а весной 2021-го снимки машины и ее основные характеристики появились в базе минпрома КНР. Однако лишь сейчас совместное предприятия Beijing Hyundai, которое отвечает за выпуск модели, распространило официальные тизеры. Одновременно подтверждено имя новинки – Custo. Кстати, это первый минивэн в локальной линейке марки, он составит конкуренцию Buick GL8 и Honda Odyssey, а также Kia Carnival (модель Kia тоже должна добраться до Поднебесной в этом году).

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У Hyundai Custo сдвижные двери и внушительная радиаторная решетка с блестящими пластинами и интегрированными ходовыми огнями (как у последнего Tucson). Задние фонари объединены между собой светящейся полоской, а наружные зеркала установили на отдельных ножках. Еще у вэна имеется неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и черные же накладки на колесных арках. При этом, судя по документам китайского сертификационного органа, будет версия и без «защиты».



Длина модели равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм. Новый Kia Carnival крупнее, габариты базовой версии (в корейской спецификации): 5155/1995/1740 мм, расстояние между осями – 3090 мм. Отметим, до сих пор точно неизвестно, являются ли MPV Хёндэ и Kia родственниками.



Custo сертифицирован в шести- и семиместном исполнениях, но местные СМИ пишут, что на первом этапе модель предложат только с салоном на семерых. Картинок интерьера еще нет, однако мы его уже видели на шпионских фото. Главная «фишка» внутри – мультимедийная система с вертикальным тачскрином, как у паркетника Hyundai ix25 нового поколения (так в Китае зовется Creta). Также минивэн получил виртуальную «приборку» и двухэтажный центральный тоннель, вместо традиционного рычага коробки установили шайбу.

Hyundai Custo на фото минпрома КНР 1 / 2 Hyundai Custo на фото минпрома КНР 2 / 2

Для вэна заявлено два мотора на выбор, они знакомы по другим местным моделям Hyundai: это бензиновые «турбочетверки» 1.5 (заводской индекс G4FS) и 2.0 (G4NN), на Custo они выдают 170 и 236 л.с. соответственно. По данным «поднебесных» профильных медиа, MPV комплектуется восьмиступенчатым «автоматом». Привод только передний.



Полноценную премьеру Hyundai Custo должен справить в ближайшее время. О планах поставлять модель в другие страны производитель пока не сообщал – не исключено, что она так и останется китайским эксклюзивом. Зато в Россию скоро привезут другой минивэн Hyundai – Staria с «космическим» дизайном.