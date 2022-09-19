Минивэн Hyundai Custo превратился в Custin и отправился покорять новые рынки

Для экспортного однообъемника Хёндэ пока заявлен один турбомотор, тогда как на производственной родине гамма шире. Модель представлена с семиместным салоном, причем во втором ряду установлены отдельные «капитанские» кресла.

Вэн Hyundai Custo с раздвижными задними дверями дебютировал в прошлом году, он изначально был заявлен в качестве MPV, созданного специально для Китая, где и налажено производство. К слову, в Поднебесной модель корейской марки хитом так и не стала: по данным китайских профильных СМИ, с января по август 2022-го минивэн там разошелся тиражом 9011 экземпляров. Для сравнения, Honda Odyssey за аналогичный период обрел в КНР 30 815 владельцев, результат GAC Trumpchi M8 (в РФ это GN8) – 40 380 единиц, ну а лидером сегмента является Buick GL8 – 70 247 штук. Теперь же выяснилось, что Hyundai Custo больше не эксклюзив: заказы на модель уже принимают на Тайване, затем она доберется и до других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (официально пока подтверждены Таиланд и Вьетнам, полный список раскроют позже). Причем экспортному вэну присвоено иное имя – Custin.

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На момент публикации новости тайваньское подразделение Hyundai распространило лишь пару фирменных изображений вэна. Впрочем, новинку уже показали местным журналистам, так вот в плане дизайна от китайского Custo она ничем не отличается. Особенности экстерьера – внушительная радиаторная решетка с хромированными пластинами и интегрированными ходовыми огнями (как у кроссовера Hyundai Tucson), плюс задние фонари объединены между собой тонкой светящейся полоской. По габаритам Hyundai Custin также совпадает с Custo: длина равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм.



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Минивэны идентичны и внутри, главные «фишки» интерьера – мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, компактная виртуальная «приборка» и двухэтажный центральный тоннель. Hyundai Custo/Custin пока бывает только семиместным, с двумя «капитанскими» сиденьями во втором ряду.



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На Тайване модель предложена в двух комплектациях. «В базе» есть упомянутые цифровые приборы и мультимедиа, «кожаный» салон, два люка в крыше, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. У топового Custin кресла второго ряда имеют выдвижные подставки для ног, обогрев и вентиляцию, такому вэну положены две беспроводные зарядки для смартфонов (вторая – для пассажиров посередине), а сдвижные двери можно открыть, проведя ногой под полом.



Hyundai Custo для Китая

Hyundai Custin доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». В Китае минивэн еще можно купить с турбомотором 2.0, выдающим 236 л.с. (тоже сочетается с 8АКП). Привод же в любом случае только передний.



Цены пока предварительные: за новинку Hyundai на Тайване сейчас просят где-то 42 000 – 47 000 долларов. К примеру, старший минивэн Staria там сегодня обойдется минимум в 48 000 долларов. Старт «живых» продаж намечен на ноябрь. Отметим, в текущем году тайваньскому рынку выделено всего 600 вэнов Custin, при этом, по оценке местных СМИ, количество заявок вот-вот превысит восемь сотен.