Новинки ×
  • Минивэн Hyundai Custo превратился в Custin и отправился покорять новые рынки

Минивэн Hyundai Custo превратился в Custin и отправился покорять новые рынки

19.09.2022 417 0 0

Для экспортного однообъемника Хёндэ пока заявлен один турбомотор, тогда как на производственной родине гамма шире. Модель представлена с семиместным салоном, причем во втором ряду установлены отдельные «капитанские» кресла.

 

Вэн Hyundai Custo с раздвижными задними дверями дебютировал в прошлом году, он изначально был заявлен в качестве MPV, созданного специально для Китая, где и налажено производство. К слову, в Поднебесной модель корейской марки хитом так и не стала: по данным китайских профильных СМИ, с января по август 2022-го минивэн там разошелся тиражом 9011 экземпляров. Для сравнения, Honda Odyssey за аналогичный период обрел в КНР 30 815 владельцев, результат GAC Trumpchi M8 (в РФ это GN8) – 40 380 единиц, ну а лидером сегмента является Buick GL8 – 70 247 штук. Теперь же выяснилось, что Hyundai Custo больше не эксклюзив: заказы на модель уже принимают на Тайване, затем она доберется и до других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (официально пока подтверждены Таиланд и Вьетнам, полный список раскроют позже). Причем экспортному вэну присвоено иное имя – Custin.

Hyundai Custin
1 / 2
Hyundai Custin
2 / 2

На момент публикации новости тайваньское подразделение Hyundai распространило лишь пару фирменных изображений вэна. Впрочем, новинку уже показали местным журналистам, так вот в плане дизайна от китайского Custo она ничем не отличается. Особенности экстерьера – внушительная радиаторная решетка с хромированными пластинами и интегрированными ходовыми огнями (как у кроссовера Hyundai Tucson), плюс задние фонари объединены между собой тонкой светящейся полоской. По габаритам Hyundai Custin также совпадает с Custo: длина равна 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, колесная база – 3055 мм.

Hyundai Custo для Китая
1 / 3
Hyundai Custo для Китая
2 / 3
Hyundai Custo для Китая
3 / 3

Минивэны идентичны и внутри, главные «фишки» интерьера – мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, компактная виртуальная «приборка» и двухэтажный центральный тоннель. Hyundai Custo/Custin пока бывает только семиместным, с двумя «капитанскими» сиденьями во втором ряду.

Hyundai Custo для Китая
1 / 4
Hyundai Custo для Китая
2 / 4
Hyundai Custo для Китая
3 / 4
Hyundai Custo для Китая
4 / 4

На Тайване модель предложена в двух комплектациях. «В базе» есть упомянутые цифровые приборы и мультимедиа, «кожаный» салон, два люка в крыше, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. У топового Custin кресла второго ряда имеют выдвижные подставки для ног, обогрев и вентиляцию, такому вэну положены две беспроводные зарядки для смартфонов (вторая – для пассажиров посередине), а сдвижные двери можно открыть, проведя ногой под полом.

Hyundai Custo для Китая

Hyundai Custin доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 170 л.с., которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». В Китае минивэн еще можно купить с турбомотором 2.0, выдающим 236 л.с. (тоже сочетается с 8АКП). Привод же в любом случае только передний.

Цены пока предварительные: за новинку Hyundai на Тайване сейчас просят где-то 42 000 – 47 000 долларов. К примеру, старший минивэн Staria там сегодня обойдется минимум в 48 000 долларов. Старт «живых» продаж намечен на ноябрь. Отметим, в текущем году тайваньскому рынку выделено всего 600 вэнов Custin, при этом, по оценке местных СМИ, количество заявок вот-вот превысит восемь сотен.

минивэн авторынок новинки Hyundai Hyundai Custo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Премия «Автомобиль года» как зеркало состояния автомобильного рынка Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кр... 182 0 1 19.09.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Задний привод, отточенная управляемость, прекрасная эргономика, море драйва и удовольствие за рулем… Кажется, что BMW 1 series предлагает все это в компактной упаковке и, что важно, за вполн... 1353 4 1 18.09.2022
Статьи / Интересно Долгожданное прощание: почему погибла Lada Xray, но об этом никто не пожалел На прошлой неделе мы официально попрощались с Lada Xray: президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что модель никогда не вернется на конвейер. Это угадывалось еще весной, когда вслед за ост... 3569 11 1 16.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 18062 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9783 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 9556 4 54 13.09.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings