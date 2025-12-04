Минивэн JAC RF8 вышел на российский рынок: цена и список оборудования

Рекомендованная розничная стоимость модели китайской марки оказалась меньше, чем у «близнеца» – Sollers SP7. Хотя с учётом действующих программ минивэн с местной пропиской всё же слегка выигрывает по цене.

Нынешняя российская линейка JAC включает в себя кроссоверы JS3 и JS6, лифтбек J7, пикапы T8, T8 Pro и T9. Теперь стало известно о пополнении гаммы за счёт минивэна, который на местный рынок вышел с индексом RF8. При этом в родном Китае эта модель, появившаяся ещё в 2023 году, продаётся под названием JAC Refine RF8, а в некоторых других странах известен как Traveler. Модель была официально анонсирована минувшей осенью, а сейчас стала известна её цена и состав единственной доступной комплектации.

На фото: JAC RF8 (версия для российского рынка)

Рекомендованная розничная стоимость минивэна JAC RF8 на российском рынке составляет 4 800 000 рублей, с учётом действующих акций новинку можно купить за 4 700 000 рублей. Стоит отметить, что у этой модели есть «близнец» местной сборки: речь идёт о минивэне Sollers SP7, выпуск которого налажен на заводе в Елабуге (Республика Татарстан). Отметим, рекомендованная розничная цена вэна от Соллерса составляет 4 990 000 рублей, но с учётом всех действующих программ его можно купить за 4 690 000 рублей.

JAC RF8 получил: полностью светодиодную оптику, двухцветные алюминиевые колёсные диски, багажную дверь и раздвижные боковые двери с электроприводом и защитой от защемления, наружные зеркала с обогревом и функцией автоматического опускания при движении задним ходом, адаптивный ближний и дальний свет, функцию светового приветствия / прощания, панорамную крышу с люком и электроприводом.

На фото: салон JAC RF8 (версии для российского рынка)

Минивэн китайской марки снабдили различными системами безопасности и водительскими помощниками, задними и передними датчиками парковки, адаптивным круиз-контролем, мониторингом слепых зон, функцией распознавания дорожных знаков, шестью подушками безопасности, системой кругового обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», встроенным видеорегистратором, и т.д.

В салоне можно увидеть мультируль, отделанный кожей и получивший функцию обогрева, передние кресла с подогревом и вентиляцией, для водительского ещё предусмотрена функция памяти настроек, сидения второго ряда с различными регулировками, подогревом, вентиляцией и массажем, ещё предусмотрены оттоманки и откидные столики в спинках передних кресел. Для третьего ряда сидений тоже предусмотрены регулировки и возможность складывания в пропорции 40/60. На передней панели установлена виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, и тачскрин информационно-развлекательной системы (тоже 12,3 дюйма). JAC RF8 положены акустика с 12 динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и трёхзонный климат-контроль.

В основе RF8 лежит модульная платформа MUSE, спереди – подвеска типа McPherson, сзади – многорычажка. Габаритная длина минивэна равна 5215 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм, а расстояние между осями составляет 3100 мм. Дорожный просвет варьируется от 180 до 130 мм. Посадочная формула – 2+2+3, объём багажника равен 700 литрам, а при сложенных сидениях грузовое пространство можно увеличить до 2500 литров.

Под капотом располагается бензиновый 2,0-литровый турбомотор, максимальная отдача которого равна 236 л.с. (крутящий момент – 390 Нм). Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места до «сотни» такому вэну требуется 9,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 210 км/ч. Привод – только передний.