Mitsubishi Mirage покидает Японию, но остаётся на других рынках

Компактный хэтчбек актуального поколения, который в Японии и США продаётся под именем Mitsubishi Mirage, выпускают с 2012 года. Годом позже семейство было расширено за счёт седана (представлен в Северной Америке и небогатых азиатских странах). У модели есть и другие названия: так, в зависимости от рынка и типа кузова она может именоваться Space Star, Attrage, Mirage G4. Этот бюджетник уже несколько раз переживал рестайлинг: в 2019-ом году переднюю часть седана и хэтча оформили в актуальном фирменном «икс-стиле» бренда.

На фото: японская версия Mitsubishi Mirage 1 / 2 На фото: японская версия Mitsubishi Mirage 2 / 2

Согласно сообщению на официальном сайте Mitsubishi в Японии, модель покидает домашний рынок. Однако хэтчбек и седан Mirage (и их «копии» под другими названиями) по-прежнему будут присутствовать на других рынках, как в ряде азиатских стран, так и в США. Представитель офиса компании в Штатах рассказал изданию Autoblog, что «Mirage в настоящее время остаётся неотъемлемой частью нашей американской линейки», правда, он не уточнил, как долго продлится «это время».



По данным Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи Mitsubishi Mirage в США выросли почти на 19% до 22 741 шт. Однако в текущем году зафиксирован ощутимый спад: за первые три квартала клиенты купили всего 12 763 экземпляра: этот показатель на 31% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. Обойти Chevrolet Spark в прошлом году модели японской марки так и не удалось: Спарк разошёлся тиражом 24 459 единиц. Однако минувшим летом самая дешёвая модель Chevrolet покинула конвейер, так что Mirage наверняка станет лидером в сегменте субкомпактных автомобилей.

На фото: американская версия хэтчбека Mitsubishi Mirage 1 / 3 На фото: американская версия хэтчбека Mitsubishi Mirage 2 / 3 На фото: американская версия хэтчбека Mitsubishi Mirage 3 / 3

Сейчас Mitsubishi Mirage является одним из самых доступных по цене новых автомобилей на американском рынке. Согласно местному официальному сайту бренда, цена хэтчбека стартует с отметки 16 245 долларов, а покупка седана обойдётся в 17 245 долларов. В случае, если Mirage покинет линейку, моделью начального уровня в Штатах станет младший кроссовер Mitsubishi Outlander Sport, его начальная стоимость равна 22 995 долларов.



Производство хэтчбеков и седанов налажено на заводах компании в Таиланде и на Филиппинах. Компактная модель японской марки вне зависимости от типа кузова оснащается бензиновым трёхцилиндровым атмосферным двигателем MIVEC, его объём составляет 1,2 литра, мощность – 78 л.с. Мотор работает в паре либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с вариатором.

На фото: американская версия седана Mitsubishi Mirage 1 / 2 На фото: американская версия седана Mitsubishi Mirage 2 / 2

Отметим, в Европе модель представлена под именем Mitsubishi Space Star, в её гамму входит ещё и 1,0-литровый трёхцилиндровый мотор с отдачей в 71 л.с. (предлагается также с «механикой» и бесступенчатой коробкой передач). В сравнительно скором будущем на старосветском рынке появится ещё одна новинка японской марки, её роль исполнит компактный пятидверный хэтчбек, который получит возрождённое имя Colt. В его основу легла платформа CMF-B, модель окажется перелицованным Renault Clio.



Минувшей весной Kolesa.ru публиковал рендеры будущей «пятидверки» Mitsubishi, предназначенной для европейского рынка. Производство нового Colt планируется наладить на заводе в Турции.