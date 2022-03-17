Mitsubishi Ralliart: всё ещё только декор, зато линейку пополнил паркетник ASX

Спортивное подразделение Ralliart было основано в 1984 году. Поначалу в его ведении была лишь гоночная программа Mitsubishi, однако затем его стали задействовать и при создании дорожных машин, а также аксессуаров. В 2010-м отделение закрыли в связи с тогдашним тяжелым положением самой компании. Перезапуск суббренда Ralliart состоялся в прошлом году в Таиланде – там представили слегка переделанные рамные внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в РФ грузовик зовется L200). А в начале 2022-го возвращение бренда анонсировали и в родной Японии: на автосалоне в Токио дебютировали концепт Vision Ralliart на базе нового кроссовера Outlander PHEV и несколько тюнингованных машин с элементами от возрожденного бренда. И вот Mitsubishi объявила о старте продаж – нет, полноценная «горячая» модель в гамме пока не появилась, а вот аксессуары Ralliart доступны всем желающим.

Технических доработок нет, зато линейка машин, для которых можно заказать фирменные детали, расширена: к паркетникам Outlander и Eclipse Cross и минивэну Delica D:5 (их «оспортивленные» версии красовались в Токио) присоединился младший кросс RVR, он же ASX на других рынках (и он же на заглавном фото). В каталоге – красные брызговики, аналогичного цвета вставки для бамперов и наклейки, черно-красный спойлер и особые коврики, а для вэна еще предусмотрены красные наружные зеркала. Элементы Ralliart предложены как по отдельности, так и в наборах.



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Что же касается «спортсмена» с более серьезными доработками, то первенцем Ralliart, вероятно, будет серийное воплощение упомянутого шоу-кара Vision, то есть «заряженную» версию получит Outlander. У концепта, напомним, новая радиаторная решетка со шторкой, более агрессивные бамперы (на заднем имеется развитый диффузор), расширители колесных арок, 22-дюймовые колеса, увеличенные тормозные диски и шестипоршневые оппозитные тормозные суппорты.



Концепт Mitsubishi Vision Ralliart 1 / 3 Концепт Mitsubishi Vision Ralliart 2 / 3 Концепт Mitsubishi Vision Ralliart 3 / 3

О технике Vision Ralliart до сих пор так и не рассказали, при этом ранее в компании отметили, что этот кросс объединяет в себе «инженерное искусство» Mitsubishi и идею Monozukuri (то есть «стремление к технологическому совершенству»).

