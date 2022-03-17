Новинки ×
  • Mitsubishi Ralliart: всё ещё только декор, зато линейку пополнил паркетник ASX

Mitsubishi Ralliart: всё ещё только декор, зато линейку пополнил паркетник ASX

17.03.2022 73 0 0

Японская компания перезапускает свой спортивный суббренд на домашнем рынке. Правда, пока это только аксессуары.

 

Спортивное подразделение Ralliart было основано в 1984 году. Поначалу в его ведении была лишь гоночная программа Mitsubishi, однако затем его стали задействовать и при создании дорожных машин, а также аксессуаров. В 2010-м отделение закрыли в связи с тогдашним тяжелым положением самой компании. Перезапуск суббренда Ralliart состоялся в прошлом году в Таиланде – там представили слегка переделанные рамные внедорожник Pajero Sport и пикап Triton (в РФ грузовик зовется L200). А в начале 2022-го возвращение бренда анонсировали и в родной Японии: на автосалоне в Токио дебютировали концепт Vision Ralliart на базе нового кроссовера Outlander PHEV и несколько тюнингованных машин с элементами от возрожденного бренда. И вот Mitsubishi объявила о старте продаж – нет, полноценная «горячая» модель в гамме пока не появилась, а вот аксессуары Ralliart доступны всем желающим.

Технических доработок нет, зато линейка машин, для которых можно заказать фирменные детали, расширена: к паркетникам Outlander и Eclipse Cross и минивэну Delica D:5 (их «оспортивленные» версии красовались в Токио) присоединился младший кросс RVR, он же ASX на других рынках (и он же на заглавном фото). В каталоге – красные брызговики, аналогичного цвета вставки для бамперов и наклейки, черно-красный спойлер и особые коврики, а для вэна еще предусмотрены красные наружные зеркала. Элементы Ralliart предложены как по отдельности, так и в наборах.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Что же касается «спортсмена» с более серьезными доработками, то первенцем Ralliart, вероятно, будет серийное воплощение упомянутого шоу-кара Vision, то есть «заряженную» версию получит Outlander. У концепта, напомним, новая радиаторная решетка со шторкой, более агрессивные бамперы (на заднем имеется развитый диффузор), расширители колесных арок, 22-дюймовые колеса, увеличенные тормозные диски и шестипоршневые оппозитные тормозные суппорты.

Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
1 / 3
Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
2 / 3
Концепт Mitsubishi Vision Ralliart
3 / 3

О технике Vision Ralliart до сих пор так и не рассказали, при этом ранее в компании отметили, что этот кросс объединяет в себе «инженерное искусство» Mitsubishi и идею Monozukuri (то есть «стремление к технологическому совершенству»).

кроссовер Япония авторынок тюнинг новинки Mitsubishi Mitsubishi Outlander Mitsubishi ASX Mitsubishi Delica

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Жить стало веселее: насколько изменилась стоимость обслуживания автомобиля с пробегом? В Интернете ходит множество рассказов о том, что запчасти и расходники стали невероятно дорогими, а часть из них вовсе пропала из продажи. Так ли это на самом деле? Попробую разобраться на с... 1224 5 4 16.03.2022
Статьи / Авто недели Старое лучше нового и спортивный дизель: стоит ли покупать BMW X3 I за миллион рублей Кроссовер сегодня хочет каждый второй, а уж если кроссовер премиальный, то и подавно. Но свежие машины изрядно дороги: почти новый Lexus NX стоит 3 миллиона, пятилетний Mercedes-Benz GLK –... 1766 0 3 16.03.2022
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz A-class (W176) с пробегом: сюрпризы мехатроника и неожиданный ремонт мотора В первой части обзора маленького Мерседеса мы выяснили, что ржавеет он немного быстрее, чем ждут от этого бренда. И воды он боится не меньше, чем сказочная злая волшебница Бастинда. Но на... 380 0 3 16.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 20926 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17484 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 16017 2 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings