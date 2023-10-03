Модельный ряд Kaiyi скоро пополнит недорогой электромобиль, похожий на smart

Аффилированная с Chery китайская компания Kaiyi Auto становится всё более самостоятельной: у нового городского электромобиля Kaiyi Shiyue нет прямого аналога от Chery, а его дизайн беззастенчиво копирует стилистику последних моделей smart.

В России марка Kaiyi представлена пока лишь тремя моделями, все они являются, по сути, перелицованными Chery, но последние новинки Kaiyi уже представляют собой достаточно самостоятельный продукт, хотя Chery продолжает оставаться одним из акционеров Kaiyi Auto и оказывает ей технологическую поддержку.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Самый свежий пример — городской электрический хэтчбек Kaiyi Shiyue (Shiyue в переводе с латинизированного китайского означает «достать луну»): у Chery есть три модели такого типа, в том числе недавно обновлённый Chery QQ, все они заднемотоные и заднеприводные, а у Kaiyi Shiyue электромотор расположен спереди и вращает передние колёса, задняя подвеска — полузависимая, с поперечной торсионной балкой, над которой много пустого места. По колёсной базе (2160 мм) Kaiyi Shiyue идентичен хэтчбеку Chery QQ Wujie Pro, но габариты у этих двух моделей разные, в дизайне тоже нет ничего общего. Габаритная длина Kaiyi Shiyue — 3360 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1605 мм.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Снаружи Kaiyi Shiyue напоминает smart #1 и smart #3. По идее, smart #2, который скоро придёт на смену снятому с производства smart fortwo, может выглядеть примерно так, как Kaiyi Shiyue, но полагаем, smart #2 всё же будет поизящнее, ведь дизайном новых моделей этой марки по-прежнему занимается Mercedes-Benz.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

В салоне Kaiyi Shiyue тоже старательно копирует стилистические решения новых смартов, однако в ряде деталей слишком заметна дешевизна — например, подголовники задних сидений слишком маленькие и интегрированы в спинки, пользы и защиты от них практически никакой не будет.



Полноценная премьера Kaiyi Shiyue ещё не прошла, сегодня Kaiyi лишь объявила его официальное имя — Shiyue, прежде хэтчбек был известен под кодовым индексом i-EA 01. Мощность электромотора у Shiyue составит 35 кВт (48 л.с.) либо 40 кВт (54 л.с.), максимальный запас хода на одной зарядке — около 300 км по циклу CLTC, максимальная скорость ограничена на отметке 100 км/ч.



Сколько будет стоить Shiyue, пока неизвестно, но ясно, что он будет самой дешёвой моделью в гамме Kaiyi.

