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  • Mulholland Legend 480 — идеальная альтернатива «забуксовавшему» TVR Griffith

Mulholland Legend 480 — идеальная альтернатива «забуксовавшему» TVR Griffith

22.05.2020 111 0 0

Молодая британская компания Mulholland Automotive из города Дерби анонсировала выпуск спортивного двухместного купе Legend 480, спроектированного в лучших традициях марки TVR. Производство начнётся ближайшим летом.

 

В январе мы рассказывали о том, что легендарная, но очень невезучая компания TVR Manufacturing Limited никак не может начать выпуск представленного ещё в 2017 году купе Griffith третьего поколения. Фабрика TVR в Эбб Вейл не достроена из из-за бюрократических проволочек со стороны правительства Уэльса (является одним из акционеров компании), и, понятно, что после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, дело никуда не сдвинулось.

Между тем в английском городе Дерби у TVR появился прямой конкурент — компания Mulholland Automotive, дочка Mulholland Group, широко известной в узких кругах как производитель композитных и напечатанных на 3D-принтере компонентов для формульных и раллийных болидов. Владелец этой компании, Грэм Малхолланд, получив огромный опыт как поставщик высокотехнологичных деталей, решил заняться выпуском автомобилей собственной марки, но их концепцию напрямую позаимствовал у TVR: честные, относительно простые, но при этом современные спорткары за разумные деньги.

В качестве дизайнера Mulholland Automotive наняла Дэмиана Мактаггарта, прежде работавшего в TVR. Немудрено, что он нарисовал кузов, внешне напоминающий все модели TVR начала 2000-х вместе взятые. Известно, что основным материалом конструкции кузова стал, конечно же, углепластик. Ведущие колёса — задние. Двигатель расположен спереди, это некий V8 мощностью 480 британских «лошадей» (отсюда индекс модели) или, по-нашему 487 л.с. (358 кВт). Коробка передач — механическая, 6-ступенчатая.

Картинок интерьера нет, технических характеристик нет, цены нет — всё это будет опубликовано позднее. То есть пока Mulholland Legend 480 — кот в мешке, но заказы на него производитель начал собирать ещё в марте. На этой неделе журнал EVO после общения с представителями Mulholland Automotive рассказал, что первые экземпляры Legend 480 будут отгружены клиентам уже в июле-августе этого года, и что после Legend 480 компания собирается представить ещё три модели. Какие именно, пока секрет.

Добавим, что философия TVR вдохновила не только Грэма Малхолланда и его компанию. По другую сторону Атлантики есть компания Felino Cars, которая в феврале этого года представила купе cB7R, в плане дизайна и техники очень близкое к продукции TVR. В общем пока TVR простаивает, дело её живёт и побеждает. Вот только денег не приносит.

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