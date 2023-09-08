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На Автоторе стартовал выпуск китайских грузовых автомобилей Brock

08.09.2023 29 0 0

Коммерческие модели, производство которых наладили на мощностях калининградской площадки, имеют полностью электрическую «начинку». Партнёром выступила компания Foton.

Расположенное в Калининграде предприятие «Автотор» в докризисные годы выпускало автомобили брендов BMW, Kia и Hyundai, однако в 2022 году баварская и корейские компании заморозили свой бизнес в РФ. Теперь на конвейере мультибрендового завода прописались «китайцы», в частности, речь идёт о легковых моделях SWM, BAIC и Kaiyi, а также грузовиках бренда JMC. Теперь коммерческий сектор пополнится за счёт ещё одного поднебесного бренда – Brock.

На фото: Foton Aumark S

В пресс-службе Автотора рассказали о том, что в сотрудничестве с китайской компанией Foton (входит в состав концерна BAIC) приступили к производству малотоннажного и среднетоннажного коммерческих автомобилей с электрической «начинкой», которые для российского рынка выпускаются под брендом Brock (модификации линейки Foton Aumark S). Две модели – с индексами 75 и 160 – встали на конвейер площадки, расположенной в посёлке Переславское (Калининградская область). На модернизацию производственной линии Автотор потратил 130 млн рублей.

Brock 75 представляет собой малотоннажный коммерческий автомобиль полной массой 7,5 тонны. Он оснащается литий-железно-фосфатной тяговой батареей ёмкостью 81 кВт*ч, а запас хода (при движении с постоянной скоростью) на одной зарядке не превышает 300 км. С помощью быстрой зарядки «заправить» аккумулятор можно за пару часов. Мощность единственного электродвигателя составляет 156 л.с.

У среднетоннажного грузовика Brock 160 полная масса составляет 16 тонн. Он получил такого же типа тяговую батарею ёмкостью 246 кВт*ч. При этом его максимальная дальнобойность составляет также 300 км, а время быстрой зарядки аккумулятора занимает те же два часа. «Шестнадцатитонник» тоже приводится в движение одним электромотором, его отдача равна 218 л.с.

В Автоторе отметили, что коммерческие автомобили марки Brock могут быть оснащены «широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих бортовые платформы, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъёмники, мусоровозы, эвакуаторы и другие».

На фото: салон Foton Aumark S

В пресс-службе калининградского завода отметили, что в дальнейшем коммерческие модели с «местной пропиской» будут оснащаться электродвигателями и рядом комплектующих, которые начнут выпускать на автокомпонентных предприятиях Автотора. А производство тяговых батарей из топливных ячеек для этих электромобилей наладят на площадке компании «Рэнера» (входит в состав Росатома) в городе Немане (Калининградская область).

Напомним, по соседству с коммерческими электромобилями Brock на Автоторе налажен выпуск китайских дизельных моделей JMC (Jiangling Motors Corporation), речь идёт о пикапе Vigus 2022 модельного года, бескапотном грузовичке Carrying массой от 3,5 до 5 тонн, а также о более крупном бескапотнике Conquer полной массой 9,4 тонны.

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