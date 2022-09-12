Новинки ×

На подходе ещё один бюджетный паркетник Citroen: новые кадры

12.09.2022 64 0 0

Грядущий кросс окажется ближайшим родственником маленького хэтча, адресованного небогатым странам. Мировую премьеру новинка, вероятно, справит уже в следующем году.

 

Год назад марка Citroen объявила о том, что готовит отдельное недорогое семейство для развивающихся стран. Первенцем стал субкомпакт C3 (к одноименной европейской модели отношения не имеет), он только-только вышел на рынки Индии и Бразилии, в обеих странах предложены машины локального производства. А скоро компания представит более крупную модель: замаскированные прототипы уже начали ловить на индийских дорогах, свежее видео опубликовано на YouTube-канале The Car Show. Некоторые местные профильные медиа относят застуканный автомобиль к сегменту SUV, и тестовый образец действительно похож на «полноценный» кроссовер. Но тут надо дождаться официального анонса: не исключено, что сам бренд будет позиционировать модель как кроссвэн. К слову, бюджетник C3, несмотря на наличие кроссоверных атрибутов вроде «внедорожного» обвеса и рейлингов на крыше, компания Citroen называет хэтчбеком.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Как и хэтч, новый кросс построен на упрощенной версии модульной «тележки» CMP (Common Modular Platform) с урезанным набором электронных помощников (на исходной платформе созданы, например, последние Citroen C4, Peugeot 208 и Opel Mokka). На одном из кадров тестовый автомобиль стоит рядом с паркетником Kia Seltos: судя по всему, по длине новинка Citroen близка к «корейцу» (показатель нынешнего индийского Селтоса – 4315 мм), впрочем, колесная база, возможно, такая же, как у бюджетного хэтчбека Citroen C3 (2540 мм; у Селтоса расстояние между осями составляет 2610 мм).

В плане дизайна экстерьера кросс многое возьмет от родственного хэтча: в частности, аналогичным образом оформят передок и корму, хотя бамперы у старшей модели все же оригинальные. А вот внутри кроссовер почти полностью повторит субкомпакт, то есть будущему Ситроену достанутся такие же передняя панель, руль, цифровая «приборка» и мультимедийная система с крупным «парящим» планшетом. При этом индийские СМИ полагают, что у нового паркетника семиместный салон.

Технику кросс наверняка разделит с родственным хэтчем Citroen C3. Последний в Индии доступен с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.2 (82 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (110 л.с.). Бразильский хэтчбек C3 оснащается трехцилиндровым литровым «атмосферником» Firefly от Fiat (71 л.с. на бензине и 75 л.с. на этаноле), а также четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.6 EC5 (113 или 120 л.с.). Привод же у грядущего паркетника, скорее всего, исключительно передний.

Индийский хэтчбек Citroen C3
1 / 5
Индийский хэтчбек Citroen C3
2 / 5
Индийский хэтчбек Citroen C3
3 / 5
Индийский хэтчбек Citroen C3
4 / 5
Индийский хэтчбек Citroen C3
5 / 5

По предварительным данным, Citroen представит кросс в следующем году. Позже семейство бюджетников марки должен пополнить седан.

Между тем ранее также сообщалось о планах концерна Stellantis разработать новую массовую модель и для российского рынка, но теперь этот проект, видимо, сдан в архив.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Citroen Citroen C3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 60 2 0 12.09.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Infiniti FX II / Infiniti QX70 Вы молоды душой и телом, пока что не обременены большой семьей, неплохо зарабатываете и хотите ездить на мощной, яркой, дерзкой машине. Только вот беда: те же BMW X6 и Mercedes GLC AMG вам в... 974 6 3 11.09.2022
Статьи / История Тюнинг суперкаров по-немецки: самые яркие проекты ателье Koenig Specials Не так давно мы вспоминали тюнинговые ателье, прославившиеся тюнингом автомобилей Mercedes. И если сейчас он превратился в мощную индустрию, в которой тон уже задают не только (и не столько... 1831 1 5 10.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17623 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12936 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9160 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings