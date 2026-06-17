На российском рынке скоро стартуют продажи GWM Poer с механической коробкой передач

Стоимость китайского пикапа, который будет предлагаться в РФ как с бензиновым, так и с дизельным двигателями, уже известна. Новинка выйдет на рынок до конца текущего месяца.

Рамный пикап GWM Poer появился в 2019 году, а на российский рынок вышел в 2021-м, а обновлённая версия появилась у дилеров в марте 2025-го. Грузовик базируется на той же платформе, которая лежит в основе внедорожника Haval H9. Стоит напомнить о том, что реализацией пикапов Great Wall в РФ занимается местное представительство поднебесного бренда Haval. Теперь компания анонсировала появление новой версии GWM Poer.

На фото: актуальный пикап GWM Poer (с АКП)

Новому варианту пикапа положены прежние двигатели. Речь идёт о бензиновом моторе экокласса Евро-6, объём которого равен 2,0 литра, мощность – 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. Альтернативу ему составляет 2,0-литровый турбодизель (Евро-5), его отдача составляет 163 л.с. и 400 Нм. При этом обоим двигателям в пару предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

Напомним, у уже представленного пикапа Poer бензиновый мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, а турбодизель агрегатируется с 9АКП. У нового варианта с механикой в смешанном цикле расход бензина Аи-92 составляет 10,3 литра на 100 км, а расход дизельного топлива – не более 7,6 литра на 100 км.

GWM Poer с механической коробкой оснащены системой подключаемого полного привода (Part-Time), понижающей передачей и принудительной блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Дорожный просвет – 227 мм, грузоподъёмность у таких пикапов – до 975 кг, кроме того, они способны буксировать прицеп массой до 750 кг без тормозной системы и до 2250 кг при наличии у прицепа тормозов.

На фото: новая версия GWM Poer (с механикой и изменённым экстерьером)

Ещё у рамного пикапа с механикой есть отличия во внешности от уже представленных вариантов с автоматом. Такой GWM Poer имеет иную радиаторную решётку с сетчатым рисунком и крупным хромированным логотипом марки. Такому грузовику положены 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодная головная оптика, подножки и рамка бокового остекления чёрного цвета. Ещё у модели иначе оформлена нижняя часть переднего бампера с интегрированными противотуманками и воздухозаборником, а задний борт украшен выштамповкой с названием бренда GWM.

На фото: салон GWM Poer (с АКП)

Новая модификация пикапа будет продаваться в России только в одной комплектации – Комфорт. В списке оснащения числятся: климатическая установка, круиз-контроль, система курсовой устойчивости, функция бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, отделка сидений экокожей, фронтальные подушки безопасности и камера заднего вида.

GWM Poer положены аналоговые приборы с с цветным дисплеем диагональю 3,5 дюйма, а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма и акустика с четырьмя динамиками. Зимний пакет включает в себя обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя, подогрев передних кресел и рулевого колеса.

Рекомендованная розничная цена для новой модификации GWM Poer как с бензиновым, так и с дизельным двигателями одинаковая и составляет 3 449 000 рублей. Продажи на российском рынке начнутся в конце июня 2026 года.