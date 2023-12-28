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  • На заводе в Липецкой области стартовало производство кроссовера Evolute i-Jet

На заводе в Липецкой области стартовало производство кроссовера Evolute i-Jet

28.12.2023 119 0 0

На разгон с места до «сотни» новому электрическому паркетнику российской марки требуется 3,7 секунды.

Компания «Моторинвест» создала марку Evolute в 2022 году, её актуальная модельная линейка включает в себя несколько электромобилей, «донорами» для которых стали модели Dongfeng и иных связанных с этой китайской компанией брендов. Так, в основе седана i-Pro лежит модернизированный Dongfeng Aeolus E70, кроссовера i-Joy – Fengon E3 EV / Seres 3 (Fengon – это бренд СП Dongfeng и фирмы Sokon, а Seres принадлежит Sokon), а паркетника i-Sky – Forthing Thunder (эта марка тоже входит в портфель компании Dongfeng).

Производство Evolute i-Jet (фото с завода Моторинвест)
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Производство Evolute i-Jet (фото с завода Моторинвест)
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Производство Evolute i-Jet (фото с завода Моторинвест)
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Производство всех Эволютов для российского рынка налажено на заводе компании «Моторинвест» в Липецкой области. В скором будущем модельный ряд пополнится за счёт ещё одной новинки – к﻿россовера Evolute i-Jet, который производитель анонсировал в середине октября текущего года. Сегодня на российской площадке стартовал серийный выпуск этого паркетника. Напомним, российский SUV базируется на «китайце» Seres SF5.

На фото: Evolute i-Jet

В компании называют Evolute i-Jet своей самой динамичной моделью. Напомним, у кроссовера полный привод, двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой, по уточнённым данным, составляет 585 л.с., а максимальный крутящий момент – 940 Нм.

Электрокроссовер в РФ предложат с двумя тяговыми батареями на выбор – либо литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 80 кВт*ч, либо полутвердотельный вариант ёмкостью 90 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке составит 483 км (при расчёте по циклу WLTP), а на разгон с места до «сотни» такому Evolute i-Jet потребуется 4,0 секунды. Во втором дальнобойность без подзарядки равна 530 км, а от 0 до 100 км/ч этот паркетник разгонится за 3,7 секунды.

Коэффициент аэродинамического сопротивления у Evolute i-Jet равен 0,278. Спереди у этого кроссовера двухрычажная подвеска, сзади – многорычажка. В салоне, рассчитанном на пятерых седоков, можно увидеть цифровую приборку диагональю 12,3 дюйма, а также центральный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма.

На фото: салон Evolute i-Jet

Паркетник получил амбиентную подсветку (выбор из 64 цветов), проекционный HUD-дисплей, который транслирует нужную водителю информацию на ветровое стекло, а также передние кресла с подогревом, вентиляцией, функцией массажа и электроприводом с памятью настроек.

Точная дата выхода новинки Evolute на рынок станет известна позже, пока что желающие могут оставить заявку на предзаказ на официальном сайте бренда. Информация о рекомендованной розничной цене и оснащении кроссовера i-Jet появится позже.

Напомним, в дальнейшем линейка российской марки пополнится и другими уже анонсированными моделями, в их числе минивэн i-Van (в Китае он продаётся под названием Forthing Lingzhi M5EV), а также первый гибрид бренда – кроссовер i-Space (базируется на Dongfeng Fengon E5 / Landian E5; суббренд принадлежит компании Seres).

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