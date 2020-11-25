Naran Hyper Coupe: 4-местный гиперкар за миллион евро на базе BMW M8

Молодая британская компания Naran Automotive опубликовала первые изображения своей дебютной модели Hyper Coupe, которую планирует выпустить тиражом 49 экземпляров. Полноценная премьера состоится в следующем году, производство начнётся в 2022-м, но уже сегодня о Naran Hyper Coupe известно довольно многое.

Компанию Naran Automotive основал родившийся в Зимбабве британский бизнесмен Амир Наран. Ему сейчас 34 года, но он уже очень богат и собственная автомобильная фирма — это не только бизнес, но и осуществления мечты юности. Будучи подростком Наран занимался автоспортом и живо интересовался автомобильным дизайном — ему даже предлагали стажировку в студиях Jaguar и BMW, но он отказался и ударился в предпринимательство, а именно в прокат бизнес-джетов. Его компания Vimana Private Jets получила известность и щедрые контракты благодаря сотрудничеству с семьёй Кардашьян. Сегодня чартерный бизнес процветает, в том числе благодаря коронакризису, в разы увеличившему спрос на частные авиаперевозки.

Автомобильное направление Наран запустил в 2017 году, когда началась разработка первой модели, а сегодня опубликованы её первые фотографии. Профиль крыши Naran Hyper Coupe многим покажется знакомым — он такой же, как у BMW M8. В официальном пресс-релизе и на сайте Naran Automotive нет ни слова о BMW, но британский журнал Autocar, которому удалось очно познакомиться с новинкой, сообщает, что с баварской «эмкой» у Naran Hyper Coupe немало общего.



Главным техническим партнёром при разработке Naran Hyper Coupe стало немецкое ателье Racing Dynamics с 40-летнем опытом тюнинга моделей BMW, оно же подвизалось собрать все 49 экземпляров британского купе. В основе его кузова действительно лежит «восьмёрка» BMW, но сильно порезанная и видеоизменённая. Британская машина длиннее и шире немецкой, у неё полностью кастомная подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» и радикально прокачанный двигатель S63: рабочий объём баварского V8 увеличен c 4,4 до 5,0 л, отдача выросла с 625 л.с. и 750 Нм до 1063 л.с. и 1036 Нм. 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и система полного привода с муфтой отбора мощности на переднюю ось — такие же, как у BMW M8, даже заднеприводный дрифт-режим сохранён. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Naran Hyper Coupe сможет разогнаться за 2,3 с, максимальная скорость — свыше 370 км/ч.



Ездовые повадки Naran Hyper Coupe будут шлифоваться на Северной петле Нюрбургринга. В планах значится и установление рекорда круга на этой трассе в классе представительских автомобилей (сейчас, напомним, рекорд принадлежит лифтбеку Mercedes-AMG GT 63 S). Регулируемая подвеска Öhlins, карбон-керамические тормоза AP Racing, шины Pirelli Trofeo R и продуманный аэродинамический обвес, создающий до 1377 кг прижимной нагрузки, должны сделать Naran Hyper Coupe по-настоящему быстрым и отзывчивым.



Главным инженером проекта значится Стив Пегг, выходец из Jaguar Land Rover. Дизайн экстерьера разработал Джовин Вонг, автор сногсшибательного De Tomaso P72. Кейт Монтгомери, ранее работавшая в Aston Martin Lagonda, будет отвечать за дизайн и отделу интерьера — обещана роскошь на уровне Rolls-Royce и Bentley в сочетание с гоночными технологиями, вроде углепластиковых ковшей на месте передних сидений, благодаря которым у задних седоков будет чуть больше места в коленях, чем в «восьмёрке» BMW.



В конструкции кузова будет максимально широко использоваться биокомпозит с добавлением льняных волокон (привет коллегам из Berkeley), благодаря чему масса автомобиля составит всего 1620 кг.

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Амир Наран говорит, что у него уже желающие приобрести Naran Hyper Coupe — это очень состоятельные люди, в гаражах которых имеются Bugatti, Koenigsegg, Pagani и другие модели сегмента ультра-лакшери. Стоить Naran Hyper Coupe будет не меньше миллиона евро, конечная цена зависит от индивидуальных пожеланий каждого заказчика, причём каждая машина получит собственное название, как это принято в мире дорогих яхт и бизнес-джетов.



Добавим, что в октябре возродилась итальянская марка Taraschi: её дебютная модель Berardo тоже сделана на базе BMW, а именно на базе гибридного купе i8.

