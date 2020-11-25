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Naran Hyper Coupe: 4-местный гиперкар за миллион евро на базе BMW M8

25.11.2020 152 0 0

Молодая британская компания Naran Automotive опубликовала первые изображения своей дебютной модели Hyper Coupe, которую планирует выпустить тиражом 49 экземпляров. Полноценная премьера состоится в следующем году, производство начнётся в 2022-м, но уже сегодня о Naran Hyper Coupe известно довольно многое.

 

Компанию Naran Automotive основал родившийся в Зимбабве британский бизнесмен Амир Наран. Ему сейчас 34 года, но он уже очень богат и собственная автомобильная фирма — это не только бизнес, но и осуществления мечты юности. Будучи подростком Наран занимался автоспортом и живо интересовался автомобильным дизайном — ему даже предлагали стажировку в студиях Jaguar и BMW, но он отказался и ударился в предпринимательство, а именно в прокат бизнес-джетов. Его компания Vimana Private Jets получила известность и щедрые контракты благодаря сотрудничеству с семьёй Кардашьян. Сегодня чартерный бизнес процветает, в том числе благодаря коронакризису, в разы увеличившему спрос на частные авиаперевозки.

Автомобильное направление Наран запустил в 2017 году, когда началась разработка первой модели, а сегодня опубликованы её первые фотографии. Профиль крыши Naran Hyper Coupe многим покажется знакомым — он такой же, как у BMW M8. В официальном пресс-релизе и на сайте Naran Automotive нет ни слова о BMW, но британский журнал Autocar, которому удалось очно познакомиться с новинкой, сообщает, что с баварской «эмкой» у Naran Hyper Coupe немало общего.

Главным техническим партнёром при разработке Naran Hyper Coupe стало немецкое ателье Racing Dynamics с 40-летнем опытом тюнинга моделей BMW, оно же подвизалось собрать все 49 экземпляров британского купе. В основе его кузова действительно лежит «восьмёрка» BMW, но сильно порезанная и видеоизменённая. Британская машина длиннее и шире немецкой, у неё полностью кастомная подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» и радикально прокачанный двигатель S63: рабочий объём баварского V8 увеличен c 4,4 до 5,0 л, отдача выросла с 625 л.с. и 750 Нм до 1063 л.с. и 1036 Нм. 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и система полного привода с муфтой отбора мощности на переднюю ось — такие же, как у BMW M8, даже заднеприводный дрифт-режим сохранён. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Naran Hyper Coupe сможет разогнаться за 2,3 с, максимальная скорость — свыше 370 км/ч.

Ездовые повадки Naran Hyper Coupe будут шлифоваться на Северной петле Нюрбургринга. В планах значится и установление рекорда круга на этой трассе в классе представительских автомобилей (сейчас, напомним, рекорд принадлежит лифтбеку Mercedes-AMG GT 63 S). Регулируемая подвеска Öhlins, карбон-керамические тормоза AP Racing, шины Pirelli Trofeo R и продуманный аэродинамический обвес, создающий до 1377 кг прижимной нагрузки, должны сделать Naran Hyper Coupe по-настоящему быстрым и отзывчивым.

Главным инженером проекта значится Стив Пегг, выходец из Jaguar Land Rover. Дизайн экстерьера разработал Джовин Вонг, автор сногсшибательного De Tomaso P72. Кейт Монтгомери, ранее работавшая в Aston Martin Lagonda, будет отвечать за дизайн и отделу интерьера — обещана роскошь на уровне Rolls-Royce и Bentley в сочетание с гоночными технологиями, вроде углепластиковых ковшей на месте передних сидений, благодаря которым у задних седоков будет чуть больше места в коленях, чем в «восьмёрке» BMW.

В конструкции кузова будет максимально широко использоваться биокомпозит с добавлением льняных волокон (привет коллегам из Berkeley), благодаря чему масса автомобиля составит всего 1620 кг.

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Амир Наран говорит, что у него уже желающие приобрести Naran Hyper Coupe — это очень состоятельные люди, в гаражах которых имеются Bugatti, Koenigsegg, Pagani и другие модели сегмента ультра-лакшери. Стоить Naran Hyper Coupe будет не меньше миллиона евро, конечная цена зависит от индивидуальных пожеланий каждого заказчика, причём каждая машина получит собственное название, как это принято в мире дорогих яхт и бизнес-джетов.

Добавим, что в октябре возродилась итальянская марка Taraschi: её дебютная модель Berardo тоже сделана на базе BMW, а именно на базе гибридного купе i8.

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