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  • Не надо гнать электричество: новый Morgan 3 Wheeler получил бензиновый мотор Ford

Не надо гнать электричество: новый Morgan 3 Wheeler получил бензиновый мотор Ford

01.09.2021 222 0 2

Легендарная британская триколка возвращается и, вопреки повальной моде на «озеленение», не в виде электромобиля, а с 1,5-литровым бензиновым мотором Ford EcoBoost, от которого специально для Morgan открутили турбонаддув.

 

Morgan Motor Company в последнее время радует своих поклонников здоровым консерватизмом: вслед за весьма своеобразной и стильной интерпретаций понятия кроссовер на примере модели Plus Four CX-T британская компания анонсировала новое поколение 3 Wheeler, пообещав сохранить в нём максимально возможное количество черт и конструктивных особенностей предшественника.

Morgan 3 Wheeler прошлого поколения

Прошлый Morgan 3 Wheeler дебютировал в 2011 году и был снят с производства спустя десть лет из-за невозможности адаптировать его двигатель, классический «булькающий» V-twin американской фирмы S&S Cycle, к современным экологическим требованиям.

Как сообщает официальная страничка Morgan в Твиттере, последний экземпляр 3 Wheeler с этим мотором был собран 26 августа, а сегодня там же анонсирован преемник, разработка которого ведётся как минимум с начала года – в апреле британский журнал Autocar публиковал фотографии прототипа, но тогда не было ясно, какую силовую установку получит новая модель.

Новый Morgan 3 Wheeler пока представлен в статусе прототипа в камуфляжной «обёртке».

Итак, Morgan 3 Wheeler остался бензиновым трициклом, только теперь двигатель у него не мотоциклетный, а автомобильный – 1,5-литровая рядная «тройка» Ford из семейства EcoBoost Dragon, только без «буста», то есть наддува. Дело в том, что слишком высокая мощность трёхколёсному Моргану ни к чему – чай не кроссовер Puma ST: целевая снаряженная масса составляет всего полтонны, так что лишних деталей быть не должно, и 120-130 «лошадей» в атмосферном варианте двигателя ему хватит за глаза. Точные характеристики пока не объявлены. S&S Cycle при двух литрах рабочего объёма выдавал всего 83 л.с., а после последней адаптации к экологическому стандарту Euro 4 мощностью упала до 69 л.с.,

В своей свежей заметке журнал Autocar сообщает, что в пару новому мотору будет ставиться прежняя 5-ступенчатая МКП от родстера Mazda MX-5, то есть сохранится задний привод, хотя можно было по примеру трёхколёсных американских спорткаров Vanderhall перейти на передний вместе с «поперечной» фордовской коробкой.

Двигатель теперь расположен не снаружи, а внутри машины, так как охлаждение у фордовского агрегата жидкостное, а не воздушное, как у S&S Cycle. Под новый мотор пришлось делать полностью новый кузов (разумеется, на деревянном каркасе) и предусмотреть выступы под два боковых радиатора. Заодно разработчики решили сделать кузов чуть более практичным, а именно предусмотрели для него несколько вариантов ветровых стёкол и навесного багажа. Но складной крыши не будет, максимум – накидка, закрывающая кокпит от дождя на парковке.

Новый Morgan 3 Wheeler

Гендиректор Morgan Motor Company Стив Моррис, которого цитирует Autocar, уверен, что новый 3 Wheeler станет хитом продаж как в Великобритании, так и за её пределами и превзойдёт по продажам все четырёхколёсные модели Morgan вместе взятые. Принадлежность 3 Wheeler к классу мотоциклов облегчит его сертификацию на различных рынках.

Что до электрического 3 Wheeler, который компания анонсировала ещё в 2015 году, но так и не смогла запустить в производство из-за проблем с поставщиком батарей, то Стив Моррис не горит желанием бежать впереди паровоза, то есть выпускать такую модель задолго до запрета ДВС в Великобритании в 2030 году. То есть Morgan будет делать бензиновые машины так долго, как это будет возможно, и не стесняется своей роли догоняющего в общей гонке за электрификацией.

Продажи нового Morgan 3 Wheeler начнутся в 2022 году, точная дата полноценной премьеры пока не объявлена, но ждать в любом случае осталось недолго.

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