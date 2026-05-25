Не только минивэны: Chrysler готовит три новые модели, чтобы увеличить продажи на 60%

На прошлой неделе, когда была обнародована новая стратегия развития Stellantis, наконец-то прояснилась судьба бренда Chrysler — самого слабого в североамериканском крыле корпорации. Chrysler будет жить и развиваться: в дополнение к минивэну Pacifica запланированы три новые компактные (по американским меркам) модели — Arrow, Arrow Cross и Airflow, все они будут относительно доступными, с начальной ценой менее 30 000 долларов.

В прошлом году марка Chrysler отметила 100-летний юбилей на фоне отсутствия плана на будущее, и вот теперь такой план появился. В рамках новой пятилетней стратегии развития FaSTLAne 2030 корпорации Stellantis марка Chrysler определена как региональная, нацеленная главным образом на Северную Америку. Руководство Stellantis поставило Chrysler задачу увеличить продажи с 143 000 автомобилей в 2025 году до примерно 225 000 в 2030-м — не слишком амбициозно, зато реалистично.

Для реализации поставленных задач модельный ряд Chrysler после 2028 года пополнят три новых компактных «практичных автомобиля», все они, вероятно, будут построены на модульной платформе STLA One, также анонсированной в рамках стратегии FaSTLAne 2030. Начальная цена новых моделей не должна превышать 30 000 долларов, они должны привлечь к Chrysler новую аудиторию: предполагается, что 35% целевого объёма продаж Chrysler обеспечат именно первые покупатели, прежде Chrysler не имевшие.

Chrysler Airflow — это кроссовер, родственный по отношению к грядущему Dodge GLH, только Dodge GLH позиционируется как спортивная модель, а Chrysler Airflow — как практичная и семейная. В плане дизайна Dodge GLH и Chrysler Airflow будут сильно различаться, силовые установки будут бензиновые и гибридные, электрические пока под вопросом. Будет ли серийный Chrysler Airflow похож на одноимённый электрический концепт 2022 года, неизвестно.

Arrow и Arrow Cross — это две разновидности одной модели, о которой пока очень мало информации. По данным американского журнала MotorTrend, Chrysler Arrow и Arrow Cross будут производиться в Европе на одном из заводов Fiat, то есть у них наверняка будут родственники под европейскими брендами Stellantis. MotorTrend полагает, что Chrysler Arrow и Arrow Cross будут иметь кузов фастбек (седан с покатой кормой), а вот журнал Car and Driver ожидает, что Chrysler Arrow будет лифтбеком или седаном, тогда как Chrysler Arrow Cross получит традиционный двухобъёмный кузов типа универсал, при этом обе модели будут иметь высокую посадку, то есть их можно будет назвать кроссоверами.

Chrysler Pacifica 2027 модельного года

Что до минивэна Chrysler Pacifica, который в минувшем апреле пережил очередной рестайлинг и лишился гибридной версии, то, по данным MotorTrend, он продержится в строю до 2030 года, после чего ему на смену придёт совершенно новый минивэн. Сохранит ли он имя Pacifica, пока неизвестно.