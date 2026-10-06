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Недорогой кроссовер Honda Elevate, он же WR-V, стал чуть богаче после рестайлинга

06.10.2026 758 0 0
Недорогой кроссовер Honda Elevate, он же WR-V, стал чуть богаче после рестайлинга

Бюджетному паркетнику Хонды переделали дизайн экстерьера и слегка освежили салон. Также был расширен список доступного оборудования. Технику менять не стали.

В линейке Honda этот недорогой кроссовер появился в 2023 году. В Индии он зовется Elevate, а в странах Латинской Америки и родной для бренда Японии модель известна как Honda WR-V (не путать с WR-V для Юго-Восточной Азии). Теперь пришло время планового рестайлинга, и первыми модернизированный кросс получили индийцы.

Было — стало

Если дореформенный Honda Elevate в Индии был представлен с двумя вариантами радиаторной решетки (с горизонтальными «штрихами» или вертикальными плашками), то отныне решетка одна – с крупными «сотами». Зато начиная со средних комплектаций между прежними фарами теперь красуются три «прорези», в которых вдобавок есть светодиодные секции. Эмблему марки перенесли с решетки на кромку капота. Обрамляющие противотуманки вставки выполнены в цвет кузова (раньше были черными). А монофонарь после рестайлинга полностью функционален, тогда как прежде его середина не светилась. Палитру цветов кузова пополнил новый оттенок. В строю осталась и версия Black. Как несложно догадаться, ее фишка – расширенный черный декор.

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Габариты предназначенного для Индии кроссовера не изменились. Длина – 4312 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2650 мм. Предусмотрены 16- или 17-дюймовые диски. Объем багажника составляет 458 литров.

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В салоне лишь освежили материалы отделки. В частности, на передней панели вместо «дерева» теперь может быть просто «кожа». Самый дешевый Honda Elevate не имеет мультимедиа-систему, она появляется начиная со второй по старшинству комплектации. В версиях попроще идет 8-дюймовый планшет, дорогие исполнения – это экран диагональю 10,25 дюйма. Как и прежде, в «роскошных» комплектациях также есть люк с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон). При этом дорогие версии стали еще чуть богаче – появилась вентиляция передних и задних сидений, плюс были улучшены камеры кругового обзора.

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В Индии Honda Elevate все так же доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 121 л.с. (145 Нм), который сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором. К слову, у машин с вариатором теперь есть задние дисковые тормоза вместо барабанных. Привод исключительно передний.

Обновленный кроссовер Honda Elevate оценили в 1 180 000 – 1 840 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,05 млн – 1,6 млн рублей по текущему курсу. Производство паркетника ведется в Индии и Бразилии. Адресованный другим рынкам Honda WR-V обновится чуть позже.

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