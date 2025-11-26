Недорогой кроссовер Nissan Kait на базе старого Kicks: свежее фото

Рестайлинг ×

Японская марка продолжает подогревать интерес к своему бюджетному паркетнику. Полноценную премьеру вполне могут провести уже в этом году.

В конце октября компания Nissan объявила имя нового компактного кроссовера, адресованного в основном странам Латинской Америки, — Kait. Тогда же был опубликован первый тизер, на котором запечатлена корма пятидверки. А теперь марка приоткрыла «личико» и поделилась кое-какими свежими вводными данными. Также сообщается, что производство модели уже стартовало – выпуск ведется на бразильском заводе Ниссана.

В компании заявили о том, что длина кроссовера равна 4,3 метра, колесная база – 2,62 метра, объем багажника – 432 литра. И это те же показатели, что и у местного Nissan Kicks первого поколения на платформе V, который и стал донором для Kait. Напомним, «первый» Кикс до сих пор в строю, а чтобы его не путали с моделью второго поколения на «тележке» CMF-B, ему присвоили «фамилию» Play. Ну и отметим, что «второй» Nissan Kicks чуть крупнее предшественника: длина южноамериканской версии – 4365 мм, расстояние между осями – 2655 мм.

У Nissan Kait кузов от старого Кикса, это хорошо видно на шпионских фото с замаскированными тестовыми образцами, которые давно заполонили Сеть. Но дизайн все же свой. Паркетнику Kait достались двухъярусная головная оптика, другие крышка капота, багажная дверь и задние фонари. Еще у него наверняка собственные бамперы и радиаторная решетка. Интерьер на снимках папарацци не был засвечен. Скорее всего, внутри появились новые приборка и мультимедиа.

О технике Kait компания Nissan пока не сообщала. Бразильские СМИ прочат кроссоверу мотор от исходного Кикса первого поколения. Это атмосферник 1.6, который традиционно для Бразилии питается как бензином (110 л.с.), так и этанолом (113 л.с.). Двигатель работает в паре с вариатором. Новый Nissan Kicks представлен в Южной Америке с турботройкой 1.0 (120 л.с. на бензине и 125 л.с. на этаноле) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний, хотя, например, в США у «второго» Кикса есть полноприводная версия (в Штатах модель предложена с четырехцилиндровым атмосферником 2.0 и CVT).

Больше подробностей о Nissan Kait обещают раскрыть в ближайшее время. Также не исключено, что полноценную премьеру успеют провести в этом году, но в продаже Kait ждут лишь в 2026-м.

