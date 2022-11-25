Недорогой пикап Chevrolet Montana на базе кросса Tracker: новое изображение и дата премьеры

Как и ожидалось, двигатель грузовичку достался от родственного паркетника, при этом марка пообещала «эксклюзивную калибровку». Презентацию проведут уже скоро.

Самый первый тизер нового пикапа Chevrolet Montana южноамериканское подразделение бренда распространило еще год назад, на нем был запечатлен силуэт автомобиля. Затем последовали официальные снимки замаскированных тестовых прототипов, а в минувшем сентябре появилось изображение передней части без камуфляжа. И вот тизерная кампания вышла на финишную прямую: раскрыта корма модели, вдобавок марка поделилась подробностями о начинке. Ну а полноценную премьеру пикап справит онлайн 1 декабря.

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Напомним, прежде имя Montana носил маленький грузовичок с двухдверным кузовом, его выпускало бразильское предприятие General Motors: если бы ту модель продавали в России, то она бы конкурировала с коммерческими версиями Lada Granta. Новый же пикап Шеви крупнее и по умолчанию имеет четырехдверную кабину. Впрочем, общую концепцию сохранили: это по-прежнему относительно недорогой грузовик с несущим кузовом. Выпуск такой Монтаны наладят опять же в Бразилии, то есть основным ареалом обитания останется Латинская Америка, а главными соперниками там теперь будут Fiat Toro и Renault Oroch (сделан из «первого» Дастера).



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Пикап построен на платформе GEM (Global Emerging Markets), которая также лежит в основе нынешнего кроссовера Chevrolet Tracker, седана и хэтчбека Chevrolet Onix. Габариты новой Montana все еще не озвучены. Длина родственного Трэкера – 4270 мм, колесная база – 2570 мм.



Дизайн у Монтаны свой, хотя не исключено, позже кросс обновится в том же ключе. Особенности внешности пикапа – двухэтажная головная оптика (сверху расположены узкие диодные полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар) и компактные задние фонари, объединенные черной плашкой. Интерьер еще не показали. Возможно, внутри установили необычное табло в стиле «оспортивленного» Tracker RS для Китая.

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Сбылся прогноз бразильских СМИ: пикап будет доступен исключительно с «турботройкой» 1.2 от бразильского Трэкера, мотор «питается» как бензином, так и распространенным в Бразилии этанолом. При этом Chevrolet все же обещает «эксклюзивную калибровку», но мощность пока не знают даже местные профильные медиа (максимальная отдача турбомотора кроссовера – 133 л.с.). Пикап предложат с «механикой» или «автоматом», а вот привод только передний (у кросса версии 4WD тоже нет).



Почивший пикап Chevrolet Montana 1 / 3 Почивший пикап Chevrolet Montana 2 / 3 Почивший пикап Chevrolet Montana 3 / 3

В Бразилии заказы начнут принимать сразу после презентации, однако до покупателей Chevrolet Montana доберется в начале следующего года. За пределами Латинской Америки грузовичок, скорее всего, не появится.

