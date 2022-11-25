Недорогой пикап Chevrolet Montana на базе кросса Tracker: новое изображение и дата премьеры

Самый первый тизер нового пикапа Chevrolet Montana южноамериканское подразделение бренда распространило еще год назад, на нем был запечатлен силуэт автомобиля. Затем последовали официальные снимки замаскированных тестовых прототипов, а в минувшем сентябре появилось изображение передней части без камуфляжа. И вот тизерная кампания вышла на финишную прямую: раскрыта корма модели, вдобавок марка поделилась подробностями о начинке. Ну а полноценную премьеру пикап справит онлайн 1 декабря.
Напомним, прежде имя Montana носил маленький грузовичок с двухдверным кузовом, его выпускало бразильское предприятие General Motors: если бы ту модель продавали в России, то она бы конкурировала с коммерческими версиями Lada Granta. Новый же пикап Шеви крупнее и по умолчанию имеет четырехдверную кабину. Впрочем, общую концепцию сохранили: это по-прежнему относительно недорогой грузовик с несущим кузовом. Выпуск такой Монтаны наладят опять же в Бразилии, то есть основным ареалом обитания останется Латинская Америка, а главными соперниками там теперь будут Fiat Toro и Renault Oroch (сделан из «первого» Дастера).
Пикап построен на платформе GEM (Global Emerging Markets), которая также лежит в основе нынешнего кроссовера Chevrolet Tracker, седана и хэтчбека Chevrolet Onix. Габариты новой Montana все еще не озвучены. Длина родственного Трэкера – 4270 мм, колесная база – 2570 мм.
Дизайн у Монтаны свой, хотя не исключено, позже кросс обновится в том же ключе. Особенности внешности пикапа – двухэтажная головная оптика (сверху расположены узкие диодные полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар) и компактные задние фонари, объединенные черной плашкой. Интерьер еще не показали. Возможно, внутри установили необычное табло в стиле «оспортивленного» Tracker RS для Китая.
Сбылся прогноз бразильских СМИ: пикап будет доступен исключительно с «турботройкой» 1.2 от бразильского Трэкера, мотор «питается» как бензином, так и распространенным в Бразилии этанолом. При этом Chevrolet все же обещает «эксклюзивную калибровку», но мощность пока не знают даже местные профильные медиа (максимальная отдача турбомотора кроссовера – 133 л.с.). Пикап предложат с «механикой» или «автоматом», а вот привод только передний (у кросса версии 4WD тоже нет).
В Бразилии заказы начнут принимать сразу после презентации, однако до покупателей Chevrolet Montana доберется в начале следующего года. За пределами Латинской Америки грузовичок, скорее всего, не появится.
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