Рестайлинг ×
  • Непопулярный кроссовер Zeekr X стал мощнее и обрёл доработанный салон

Непопулярный кроссовер Zeekr X стал мощнее и обрёл доработанный салон

07.11.2025 291 0 0

Марка Zeekr запустила в продажу компактный электрокросс нового модельного года. Внешне модель не изменилась, зато переделали интерьер. Кроме того, паркетник получил более мощные моторы и новую базовую батарею.

Электрический кроссовер с индексом X принадлежащий компании Geely бренд Zeekr представил в 2023 году. Несмотря на эффектный дизайн особых успехов модель так и не добилась. Согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь текущего года в Китае было реализовано лишь 5780 экземпляров. Но от паркетника марка не отказывается: на домашний рынок вышел Zeekr X нового, 2026 модельного года.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Внешность менять не стали, разве что палитру цветов кузова пополнил новый оттенок. Главные фишки Zeekr X – обилие острых граней, двухъярусная головная оптика (сверху идут ходовые огни, под ними расположены матричные фары) и два стекла у подъемной багажной двери. Опционально можно заказать кроссовер без ручек на безрамочных дверях – в этом случае двери открываются с помощью кнопок, встроенных в центральные и задние стойки (в базе модель имеет выдвижные ручки).

Длина Zeekr X равна 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2750 мм. Кроссоверу положены 18- или 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – 191 мм.

Внутри, как и прежде, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). При этом планшет мультимедиа можно передвигать вдоль передней панели. И все же интерьер доработали. Так, вместо «парящей» консоли между передними креслами теперь установлен полноценный тоннель. На нем разместили площадку для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, отсек с крышкой и пару неприкрытых подстаканников. За доплату в центральном подлокотнике может быть бокс с функциями подогрева и охлаждения. Zeekr X все так же бывает пяти- или четырехместным.

Интерьер обновленного Zeekr X
1 / 2
Интерьер дореформенного Zeekr X
2 / 2

Паркетник 2026 модельного года доступен в трех вариантах исполнения. Техника новая. На задней оси базовой и «средней» версий теперь расположен электромотор мощностью 340 л.с. (373 Нм), таким паркетникам положена батарея емкостью 61,47 кВт*ч, запас хода – 530 км по китайскому циклу CLTC. Два мотора топового полноприводного Zeekr X отныне выдают 496 л.с. и 573 Нм, у этой модификации прежний аккумулятор на 66 кВт*ч, дальнобойность – 512 км. Заднеприводный кроссовер наберет первую «сотню» за 5,6 секунды, полноприводный – за 3,69 секунды.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Дореформенный заднеприводный Zeekr X оснащен двигателем мощностью 272 л.с. (343 Нм), суммарная отдача полноприводного кросса – 428 л.с. и 543 Нм. Прежней модели в базе положена батарея емкостью 49 кВт*ч, у остальных вариантов – тот же аккумулятор на 66 кВт*ч. Старый Zeekr X может проехать 420-560 км в зависимости от версии. Одномоторный кросс предыдущего модельного года разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, двухмоторный – за 3,7 секунды.

Обновленный Zeekr X оценили в 155 800 – 175 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки рестайлинг Zeekr Geely
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда Послепродажное обслуживание давно стало устойчивым трендом в мировой автомобильной индустрии, задающим стандарты качества и заботы о клиенте. LADA уверенно следует этому направлению, предлаг... 333 2 0 05.11.2025
Статьи / Практика Нездоровый аппетит: почему повышается расход топлива и как с этим бороться Далеко не всегда увеличение затрат на топливо связано с непрекращающимся ростом стоимости горючего: зачастую виновата не инфляция, а повышение бензинового аппетита автомобиля. Почему он вдру... 923 0 2 05.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на утильсбор Пока одни граждане нервно пересчитывают, сколько будет стоить подержанный Hyundai после повышения утильсбора, другие живут в мире, где цифры на ценниках и налоговых квитанциях – лишь элемент... 3227 8 1 03.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 15791 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15245 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13653 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
8 Люксовая стабильность на фоне массовой тревожности: кому плевать на ут...
4 Новый Jaguar GT задерживается, но лучше он, к сожалению, не станет
2 «LADA Забота»: современный стандарт сервиса для отечественного бренда
Новые комментарии
Change privacy settings