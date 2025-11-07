Непопулярный кроссовер Zeekr X стал мощнее и обрёл доработанный салон

Марка Zeekr запустила в продажу компактный электрокросс нового модельного года. Внешне модель не изменилась, зато переделали интерьер. Кроме того, паркетник получил более мощные моторы и новую базовую батарею.

Электрический кроссовер с индексом X принадлежащий компании Geely бренд Zeekr представил в 2023 году. Несмотря на эффектный дизайн особых успехов модель так и не добилась. Согласно статистике BestSellingCarsBlog, с января по сентябрь текущего года в Китае было реализовано лишь 5780 экземпляров. Но от паркетника марка не отказывается: на домашний рынок вышел Zeekr X нового, 2026 модельного года.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Внешность менять не стали, разве что палитру цветов кузова пополнил новый оттенок. Главные фишки Zeekr X – обилие острых граней, двухъярусная головная оптика (сверху идут ходовые огни, под ними расположены матричные фары) и два стекла у подъемной багажной двери. Опционально можно заказать кроссовер без ручек на безрамочных дверях – в этом случае двери открываются с помощью кнопок, встроенных в центральные и задние стойки (в базе модель имеет выдвижные ручки).

Длина Zeekr X равна 4450 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2750 мм. Кроссоверу положены 18- или 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – 191 мм.

Внутри, как и прежде, раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма). При этом планшет мультимедиа можно передвигать вдоль передней панели. И все же интерьер доработали. Так, вместо «парящей» консоли между передними креслами теперь установлен полноценный тоннель. На нем разместили площадку для беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, отсек с крышкой и пару неприкрытых подстаканников. За доплату в центральном подлокотнике может быть бокс с функциями подогрева и охлаждения. Zeekr X все так же бывает пяти- или четырехместным.

Интерьер обновленного Zeekr X 1 / 2 Интерьер дореформенного Zeekr X 2 / 2

Паркетник 2026 модельного года доступен в трех вариантах исполнения. Техника новая. На задней оси базовой и «средней» версий теперь расположен электромотор мощностью 340 л.с. (373 Нм), таким паркетникам положена батарея емкостью 61,47 кВт*ч, запас хода – 530 км по китайскому циклу CLTC. Два мотора топового полноприводного Zeekr X отныне выдают 496 л.с. и 573 Нм, у этой модификации прежний аккумулятор на 66 кВт*ч, дальнобойность – 512 км. Заднеприводный кроссовер наберет первую «сотню» за 5,6 секунды, полноприводный – за 3,69 секунды.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Дореформенный заднеприводный Zeekr X оснащен двигателем мощностью 272 л.с. (343 Нм), суммарная отдача полноприводного кросса – 428 л.с. и 543 Нм. Прежней модели в базе положена батарея емкостью 49 кВт*ч, у остальных вариантов – тот же аккумулятор на 66 кВт*ч. Старый Zeekr X может проехать 420-560 км в зависимости от версии. Одномоторный кросс предыдущего модельного года разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,8 секунды, двухмоторный – за 3,7 секунды.

Обновленный Zeekr X оценили в 155 800 – 175 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн – 2 млн рублей по текущему курсу.