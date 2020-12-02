Nissan анонсировал ещё один Kicks-2021, а вместе с кроссом «вылез» и другой обновлённый Patrol

Обе новинки предназначены для американского рынка. Марка пока поделилась лишь тизерами, однако уже можно прикинуть, как изменились компактный кросс и рамный внедорожник, ведь в других странах они давно представлены.

Вообще сам Nissan на момент публикации новости анонсировал для Штатов только рестайлинговый кроссовер Kicks. Но при этом в релизе оставили ссылку, ведущую на специальную страницу американского сайта марки, на которой 8 декабря и пройдет виртуальная презентация. Так вот там рядом с паркетником стоит еще и обновленный рамный внедорожник Armada – такое имя в США носит модель, в других странах известная как Patrol. Отсчет времени до дебюта один на двоих, то есть посвежевшие машины, видимо, представят одновременно. Кстати, автомобили на заднем фоне – те же самые, что и в майском тизерном ролике Ниссана со всеми его ближайшими премьерами. И раз уж американский офис первым приоткрыл именно Kicks, то с него и начнем.

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Рестайлинговый паркетник уже доступен в Азии (например, в Японии и Таиланде), и в Штатах модель внешне, судя по всему, в целом изменилась так же: кроссу достались новые фары и радиаторная решетка, другие бамперы и модернизированные фонари. Но есть и отличие – на багажной двери американского Кикса имеется контрастная накладка — возможно, подобные акценты разбросаны по всему кузову. В салоне, скорее всего, появилась свежая мультимедиа-система с увеличившимся в размерах экраном. Ну и еще могли заменить материалы отделки.



О гибридной установке e-Power, которая есть у азиатского Кикса, пока ни слова – не исключено, что в США она модели не досталась. Напомним, особенность системы в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а колеса вращает электродвигатель, установленный на месте коробки. В Штатах же могли сохранить нынешний «атмосферник» HR16DE 1.6, на дореформенной модели он выдает 125 л.с., мотор сочетается с вариатором X-Tronic. Привод – только передний.



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Внедорожник Nissan Armada, вероятно, тоже обновился по образцу Patrol (последний, к слову, пережил рестайлинг еще осенью прошлого года) – по крайней мере, фары у американского вездехода такие же. Хотя точной копией глобального вездехода Армада все же не будет (дореформенные машины также слегка отличались между собой декором). Тем не менее, еще ждем новые бамперы, радиаторную решетку с «переосмысленным» фирменным V-образным элементом и фонари с динамическими «поворотниками». Внутри Patrol установили два дисплея (верхний отвечает за мультимедиа и навигатор, нижний служит для управления остальными функциями), скорее всего, такое же решение применили и в салоне Armada.



Моторы Nissan Patrol менять не стали, аналогичным образом марка могла поступить и с американским вездеходом. Актуальная Armada в Штатах оснащается бензиновым двигателем V8 5.6 мощностью 395 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «автоматом». Привод – задний или полный.

Дорестайлинговые Nissan Kicks и Armada для США 1 / 6 Дорестайлинговые Nissan Kicks и Armada для США 2 / 6 Дорестайлинговые Nissan Kicks и Armada для США 3 / 6 Дорестайлинговые Nissan Kicks и Armada для США 4 / 6 Дорестайлинговые Nissan Kicks и Armada для США 5 / 6 Дорестайлинговые Nissan Kicks и Armada для США 6 / 6

Дорестайлинговый Кикс в США стоит от 19 070 долларов (около 1 433 000 рублей по текущему курсу), за нынешний внедорожник Nissan Armada просят минимум 47 500 долларов (3 570 000 рублей), все цены указаны без учета налогов и доставки. Обе модели там в «минусе»: по итогам января-сентября 2020-го (в Штатах Ниссан публикует квартальные отчеты) паркетник разошелся тиражом в 42 640 экземпляров (-9%), а на вездеходе выбор остановили 17 520 клиентов (-29%).



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В России ни Kicks, ни Patrol не продают, планы относительно продуктовой линейки в местном офисе Nissan не комментируют. Между тем по Сети уже давно гуляет информация о том, что паркетник может прописаться в нашей стране. Но если это и произойдет, то российская версия, скорее всего, окажется аналогом модели для Индии, то есть наш вариант переведут на платформу B0 (глобальный Кикс базируется на «тележке» V). А вот дорогой Patrol в РФ вряд ли вернется.

