Nissan анонсировал седан V-Drive. Под новым именем скрывается старая модель

«Четырехдверку» японской марки переименовали, чтобы ту не путали с новым поколением, ведь кое-где обе генерации будут продавать одновременно.

Бразильское подразделение Nissan распространило тизер седана под названием V-Drive. Картинку сопровождает короткое сообщение: мол, производство уже вовсю ведется на местном заводе, на рынок модель выйдет в ближайшее время. Никаких иных подробностей не привели. Впрочем, интригует Nissan зря – под именем V-Drive скрывается предыдущая Versa. «Четырехдверка» новой генерации дебютировала в прошлом году, такая модель уже доступна в других странах Латинской Америки и в Штатах, а также на Ближнем Востоке (там она зовется Sunny) и в Юго-Восточной Азии (там это Almera, но к отправленной в отставку российской Альмере она отношения не имеет, наш седан был аналогом BlueBird Sylphy). Однако на некоторых рынках Nissan будет продавать прежнее и новое поколение одновременно, и Бразилия входит в их число. Кстати, кое-где V-Drive уже можно приобрести наряду с новой Versa – например, в Мексике.

Бразильская Nissan Versa предыдущего поколения. V-Drive, скорее всего, выглядит так же. Габариты седана: 4492/1695/1506 мм, колесная база — 2600 мм 1 / 3 Бразильская Nissan Versa предыдущего поколения. V-Drive, скорее всего, выглядит так же. Габариты седана: 4492/1695/1506 мм, колесная база — 2600 мм 2 / 3 Бразильская Nissan Versa предыдущего поколения. V-Drive, скорее всего, выглядит так же. Габариты седана: 4492/1695/1506 мм, колесная база — 2600 мм 3 / 3

Скорее всего, никаких обновок у седана предыдущего поколения не будет, напротив, могут сократить количество версий, дабы расчистить дорогу новой Versa. В той же Мексике V-Drive предлагается лишь в двух вариантах исполнения. В Бразилии старая модель пока еще доступна в четырех комплектациях, в «базе» имеются 15-дюймовые колеса, кондиционер, пара подушек безопасности, ABS и EBD, аудиосистема. Топовой прежней Versa там положены 16-дюймовые диски, мультимедийная система и камера заднего вида.



Бразильский седан оснащается трехцилиндровым литровым мотором HR10DE и четырехцилиндровым HR16DE 1.6, которые традиционно для этой страны работают как на бензине, так и на этаноле, но мощность от топлива не зависит: базовый двигатель выдает 77 л.с., отдача второго составляет 111 л.с. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой», движок 1.6 еще может комплектоваться вариатором X-Tronic.

Nissan Versa нового поколения, версия для Мексики. Бразильская модель будет такой же. Габариты: 4495/1740/1465 мм, колесная база — 2620 мм 1 / 3 Nissan Versa нового поколения, версия для Мексики. Бразильская модель будет такой же. Габариты: 4495/1740/1465 мм, колесная база — 2620 мм 2 / 3 Nissan Versa нового поколения, версия для Мексики. Бразильская модель будет такой же. Габариты: 4495/1740/1465 мм, колесная база — 2620 мм 3 / 3

Между тем неделей ранее Nissan подтвердил, что в Бразилии Versa новой генерации появится до конца текущего года. Причем выпуск свежих седанов там не наладят, их будут поставлять из Мексики. Модель мексиканской сборки оснащается модернизированной «четверкой» HR16DE 1.6 (отдача увеличена до 118 л.с.), мотор работает в паре с 5МКП или вариатором. В арсенале нового седана значатся: 17-дюймовые колеса, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде с парковки задним ходом, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, система автоторможения, камеры кругового обзора и климат-контроль.



Nissan Versa нового поколения, версия для Мексики. Бразильская модель будет такой же 1 / 2 Nissan Versa нового поколения, версия для Мексики. Бразильская модель будет такой же 2 / 2

Нынешняя Versa в Бразилии стоит от 56 590 до 76 990 реалов, что эквивалентно примерно 793 000 – 1 079 000 рублей по актуальному курсу. У седана V-Drive стартовая цена наверняка будет на том же уровне, что и у предшественника. Ну а Versa нового поколения, видимо, подорожает. Старая модель на бразильском рынке звезд с неба не хватает: в 2019-м реализовано 21 779 машин, что на 22% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, седанчик Chevrolet Prisma в прошлом году разошелся тиражом в 73 720 экземпляров (и это без учета «четырехдверки» Шеви нового поколения, сменившей имя).



В России Versa не представлена, к нам модель нового поколения не привезут, ведь на нашем рынке Nissan решил сосредоточиться на кроссоверах.