Nissan Murano лишился базовой версии и ощутимо подорожал

Компания Nissan представила кроссовер Murano актуального, четвёртого по счёту поколения в США в октябре 2024-го. На конвейер американского завода паркетник встал в декабре того же года, а первые клиенты получили свои машины в начале 2025-го. Первой модернизации автомобилю ждать долго не пришлось: о доработках «штатный» офис японской компании рассказал в конце сентября 2025 года. Теперь Nissan Murano освежили до 2027 модельного года.

На фото: Nissan Murano Dark Armor

Стоит отметить, что в прошлом году кроссовер лишился самой доступной версии – единственной переднеприводной в комплектации SV. Теперь урезание гаммы продолжилось: стартовый полноприводный вариант SV тоже исчез из гаммы, а стартовым стало исполнение SL. Топовой же по-прежнему остаётся версия Platinum. Посвежевшие Nissan Murano на американском рынке, как и ранее, доступны только с полным приводом.

В результате этой корректировки, стоимость модели ощутимо возросла: теперь за базовую версию в США просят не менее 43 990 долларов, что эквивалентно примерно 3,66 млн рублей по текущему курсу (цена указана без учёта платы за доставку в размере 1545 долларов). Это на 2320 долларов больше, чем за вариант SV 2026 модельного года. За топ-версию Murano Platinum AWD 2027 здесь придётся заплатить 49 790 долларов, то есть около 4,15 млн рублей.

Однако это не все изменения для Nissan Murano 2027 модельного года. Ещё линейку пополнила новая «затемнённая» версия с прибавкой Dark Armor к названию. В списке её отличий числятся: чёрные глянцевые колёсные диски диаметром 21 дюйм, аналогичного цвета планка между фарами с названием модели, затемнённые логотипы бренда на «носу» и корме, выполненная чёрными буквами крупная надпись с названием модели на багажной двери, а также эмблемы Dark Armor, расположенные на передних дверях.

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Кузов Nissan Murano Dark Armor может быть окрашен в один из шести цветов, без доплаты предлагаются Gun Metallic и Super Black, опционально доступны Scarlet Ember, Everest White, Boulder Grey и Everest White. Салон же предлагается только в одном варианте – Graphite. Модели достались акустические передние боковые стёкла, панорамный люк в крыше, акустика Bose с десятью динамиками. Стоимость этой версии кроссовера в США составляет 46 990 долларов (около 3,9 млн рублей).

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Техника едина для всех версий паркетника. Под капотом у Nissan Murano располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Её максимальная мощность равна 243 л.с., крутящий момент – 352 Нм. Этот двигатель работает в паре с безальтернативной девятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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На днях американский офис Nissan также рассказал об обновках для ﻿Sentra 2027 модельного года. В списке изменений седана тоже числится появление «затемнённой» версии – с прибавкой Midnight Edition к названию.