Новинки ×

Nissan Murano лишился базовой версии и ощутимо подорожал

20.08.2026 304 0 0
Nissan Murano лишился базовой версии и ощутимо подорожал

Японский кроссовер, предназначенный для американского рынка, получил новый вариант с приставкой Dark Armor и затемнённым декором.

Компания Nissan представила кроссовер Murano актуального, четвёртого по счёту поколения в США в октябре 2024-го. На конвейер американского завода паркетник встал в декабре того же года, а первые клиенты получили свои машины в начале 2025-го. Первой модернизации автомобилю ждать долго не пришлось: о доработках «штатный» офис японской компании рассказал в конце сентября 2025 года. Теперь Nissan Murano освежили до 2027 модельного года.

На фото: Nissan Murano Dark Armor

Стоит отметить, что в прошлом году кроссовер лишился самой доступной версии – единственной переднеприводной в комплектации SV. Теперь урезание гаммы продолжилось: стартовый полноприводный вариант SV тоже исчез из гаммы, а стартовым стало исполнение SL. Топовой же по-прежнему остаётся версия Platinum. Посвежевшие Nissan Murano на американском рынке, как и ранее, доступны только с полным приводом.

В результате этой корректировки, стоимость модели ощутимо возросла: теперь за базовую версию в США просят не менее 43 990 долларов, что эквивалентно примерно 3,66 млн рублей по текущему курсу (цена указана без учёта платы за доставку в размере 1545 долларов). Это на 2320 долларов больше, чем за вариант SV 2026 модельного года. За топ-версию Murano Platinum AWD 2027 здесь придётся заплатить 49 790 долларов, то есть около 4,15 млн рублей.

Однако это не все изменения для Nissan Murano 2027 модельного года. Ещё линейку пополнила новая «затемнённая» версия с прибавкой Dark Armor к названию. В списке её отличий числятся: чёрные глянцевые колёсные диски диаметром 21 дюйм, аналогичного цвета планка между фарами с названием модели, затемнённые логотипы бренда на «носу» и корме, выполненная чёрными буквами крупная надпись с названием модели на багажной двери, а также эмблемы Dark Armor, расположенные на передних дверях.

1 / 2
2 / 2

Кузов Nissan Murano Dark Armor может быть окрашен в один из шести цветов, без доплаты предлагаются Gun Metallic и Super Black, опционально доступны Scarlet Ember, Everest White, Boulder Grey и Everest White. Салон же предлагается только в одном варианте – Graphite. Модели достались акустические передние боковые стёкла, панорамный люк в крыше, акустика Bose с десятью динамиками. Стоимость этой версии кроссовера в США составляет 46 990 долларов (около 3,9 млн рублей).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Техника едина для всех версий паркетника. Под капотом у Nissan Murano располагается бензиновая 2,0-литровая турбочетвёрка VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Её максимальная мощность равна 243 л.с., крутящий момент – 352 Нм. Этот двигатель работает в паре с безальтернативной девятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На днях американский офис Nissan также рассказал об обновках для ﻿Sentra 2027 модельного года. В списке изменений седана тоже числится появление «затемнённой» версии – с прибавкой Midnight Edition к названию.

кроссовер США авторынок новинки Nissan Nissan Murano

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Баланс размера и функционала: рейтинг ультракомпактных видеорегистраторов 2026 года Многих водителей утомляет постоянное снятие/установка видеорегистратора при покидании машины. А не снимать чревато: вандалов и маргиналов хватает, и разбитое стекло обойдется гораздо дороже... 239 0 0 20.08.2026
Статьи / Практика Ошибка Р0700: коварство, цена бездействия и решение загадки Р0700 – один из самых коварных и неприятных диагностических кодов. Его расшифровка «Неисправность системы управления трансмиссии» как бы сообщает, что блоком управления коробки передач (Tran... 1668 0 0 19.08.2026
Статьи / Популярные вопросы ОСАГО без техосмотра с 22 августа 2026 года: что изменится и можно ли на этом сэкономить Оформить полис ОСАГО теперь станет проще: страховщикам больше не придётся связывать обязательную автогражданку с проверкой прохождения техосмотра. Причем сама процедура технического осмотра... 3114 4 1 17.08.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 48522 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 45597 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 11608 11 7 04.06.2026
Обсуждаемое
11 Всё не так, ребята: почему исчезают автомобильные марки и при чём тут...
6 Правь, Британия: как в Bentley появилась модель Brooklands и чем она у...
5 Кроссовер Hongqi HS5 обновился снаружи и внутри. Ждём в России
Новые комментарии
Change privacy settings