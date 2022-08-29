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  • Nissan Qashqai уходит из США, не выдержав конкуренции с младшим паркетником Kicks

Nissan Qashqai уходит из США, не выдержав конкуренции с младшим паркетником Kicks

29.08.2022 654 0 1

Компания Nissan продолжает безжалостно «пропалывать» североамериканскую модельную линейку: неэффективным признан кроссовер Qashqai, известный в США как Rogue Sport, он исчезнет из продажи в течение года.

 

Nissan Rogue Sport вышел на рынок США пять лет назад, когда продажи родственного, но чуть более крупного кросовера Rogue (на других рынках и в РФ известен как X-Trail) росли как на дрожжах: в 2017 году продано 403 465 шт., в 2018-м — рекордные для этой модели 412 110 шт. Предполагалось, что более доступный и ориентированный преимущественно на молодёжь Rogue Sport повысит продажи Rogue-семейства примерно на треть и позволит ему выйти на первое место в сегменте компактных SUV американского рынка, но, как говорится, что-то пошло не так.

Nissan Rogue Sport

Уже в 2019-м году продажи Rogue стали снижаться, и это притом что Nissan не даёт отдельную статистику по Rogue Sport — его результаты просто приплюсовывают к результатам Rogue. По итогам первой половины этого года единая в двух лицах модель разошлась в США тиражом 87 675 шт., что на 52% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Для сравнения скажем, что лидер сегмента — Toyota RAV4 — продан за тот же период в количестве 200 885 шт. (-9%), вторую строчку списка бестселлеров занимает Chevrolet Equinox (продано 116 678 шт., -2%), третью — Honda CR-V (116 602 шт., -45%). Добавим, что если Rogue сменил в США поколение ещё два года назад, то Rogue Sport, как и Qashqai российской сборки, — это модель второго поколения, тогда как в Европе с 2021 года продаётся новый, «третий» Qashqai.

Nissan Rogue Sport

Издание Automotive News сообщает, что нового Rogue Sport в США не будет, а производство нынешнего в Японии для американского рынка завершится в конце этого года — дилеры уже получили соответствующее уведомление из штаб-квартиры Nissan. Предполагается, что в 2024 году нишу Rogue Sport займёт кроссовер Kicks второго поколения, чуть более крупный и универсальный, чем «первый».

Американский Nissan Kicks оснащается 1,6-литровым бензиновым «амтосферником» (124 л.с., 155 Нм) и вариатором, привод — только передний. Цена — от 19 990 долларов.

Kicks первого поколения хорошо справляется с ролью кроссовера Nissan начального уровня: он вышел на рынок США в 2018 году, продажи в январе-июне 2022 составили 34 600 шт. (-21%) — это третье место в сегменте субкомпактных SUV после Honda HR-V (73 016 шт., +7%) и Subaru Crosstrek (70 050 шт., +9%). Несмотря на временный спад, Kicks считается более перспективной моделью, чем Rogue Sport, дизайн Kicks лучше «заходит» молодой аудитории, а во втором поколении Kicks будет ещё «краше» и наверняка получит полный привод. К слову, у японского Kicks полноприводная версия уже есть, но она гибридная.

Nissan Rogue Sport предлагается в США с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым «амтосферником» (143 л.с., 199 Нм) в паре с вариатором, но привод может быть как передним, так и полным. Цена — от 24 960 долларов.

Что до российского Qashqai, то его судьба в связи с известными геополитическими событиями пока не определена: питерский завод Nissan находится в простое﻿, у дилеров машины пока есть, а что будет, когда они закончатся, никто не знает.

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