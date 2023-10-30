Nissan Safari Rally Z Tribute: вседорожное кросс-купе в раллийном стиле

Необычная версия купе Nissan Z будет представлена завтра в рамках тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе, она посвящена былым победам в ралли Datsun 240Z, который считается историческим предком современного Nissan Z.

Для выставки SEMA автопроизводители традиционно готовят много ни к чему не обязывающих разовых проектов, к ним формально относится и Nissan Safari Rally Z Tribute, постройку которого японская компания поручила американскому тюнинг-ателье Tommy Pike Customs. Но если реакция публики на эту машину окажется достаточно хорошей, то Nissan может дать отмашку на подготовку мелкосерийной версии — в таком случае Nissan Safari Rally Z Tribute станет бюджетной альтернативой дорогущим Porsche 911 Dakar и Lamborghini Huracan Sterrato.

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Проработан Nissan Safari Rally Z Tribute весьма тщательно — это не просто обвешанный побрякушаками шоу-стоппер, а комплексно доработанный для динамичной езды по гравию спорткар. Стандартный для Nissan Z 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 здесь получил новую программу управления, более эффективную систему охлаждения, декоративную крышку из углепластика, новые впускной и выпускной коллекторы Nismo. Заявленная мощность — свыше 400 л.с., коробка передач — 6-ступенчатая «механика» с усиленным сцеплением, ведущие колёса — задние.



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Подвеска, по сути, полностью новая, рассчитанная на повышенные нагрузки: установлены регулируемые рычаги от Nismo и амортизационные стойки KW Safari, дорожный просвет увеличен на 51 мм, тормоза получили апгрейд Tommy Pike Customs. 17-дюймовые колёса Nismo Safari в классическом стиле обуты в «зубастые» покрышки Yokohama Geolandar M/T G003.



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Раскраска кузова выполнена в стиле Datsun 240Z, выигравшего Восточно-Африканское Ралли Сафари в 1971 году. На передке установлены шесть дополнительных светодиодных фонарей из ассортимента Nismo Off Road. Днище защищено стальными пластинами. В салоне появился полукаркас безопасности, ковши Recaro Pole Position с четырёхточечными ремнями и винтажный штурманский блок с часами, секундомером, креплением для карты и лампой подсветки.



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Напомним, что нынешний Nissan Z (в Японии — Nissan Fairlady Z) дебютировал в августе 2021 года, а минувшим летом обзавёлся топовой дорожной версией Nismo. Кросс-версия в гамме точно не будет лишней, так что ждём и надеемся.

