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  • Nissan снова засветил посвежевший глобальный кроссовер Kicks: в салоне почти без изменений

Nissan снова засветил посвежевший глобальный кроссовер Kicks: в салоне почти без изменений

13.05.2020 287 0 0

Японская марка продолжает постепенно рассекречивать превратившийся в гибрид компактный паркетник. Впрочем, до полноценной презентации осталось всего ничего – модель представят уже в конце этой недели.

 

Кроссовер Nissan Kicks выпускают с 2016 года, он доступен на многих рынках, включая Китай и США. Однако обновленная версия справит премьеру в стране, где SUV и вовсе до сих пор не был представлен: такой Кикс покажут в Таиланде в эту пятницу, 15 мая. Тизерный видеоролик и нечеткое изображение кормы местное подразделение Nissan распространило несколько дней назад, теперь же на таиландском сайте марки появились свежие картинки, причем наконец-то засвечен и интерьер.

Напомним, Таиланд не только станет первым рынком для кросса с новым дизайном, но и первой страной, в которой предложат гибридный Kicks. Паркетник обзавелся установкой e-Power, знакомой по компакту Note и минивэну Serena: бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель. Характеристики гибридного Nissan Kicks до сих пор не раскрыты. В Японии базовый Note e-Power, к примеру, оснащен «атмосферником» HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. (103 Нм) и электромотором EM57 с пиковой отдачей в 109 л.с. (254 Нм). Кроме того, у гибридного Note на родине есть полноприводная версия с электромотором N2 на задней оси (4,8 л.с., 15 Нм).

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Между тем некоторые таиландские СМИ считают, что у Кикса электродвигатель EM57 выдает 129 л.с. (крутящий момент тот же – 254 Нм). А вот есть ли у кроссовера вариант с двумя электромоторами – пока неизвестно. Нет данных и о том, имеется ли у тайского Kicks версия только с ДВС. В Северной и Южной Америке дореформенный SUV доступен с бензиновым мотором 1.6 семейства HR (114-125 л.с. в зависимости от рынка), в Китае модель можно купить со 125-сильным «атмосферником» 1.5 (тоже серии HR). Полный привод «традиционному» Киксу не положен.

Что же касается внешности, то у Nissan Kicks полностью переделали переднюю часть: радиаторная решетка стала больше, также модель получила новые светодиодные фары и более агрессивный бампер с «жабрами», в которые спрятали противотуманки. Задние фонари сохранили свою форму, но в них заменили «начинку» — добавлены светодиодные V-образные стоп-сигналы. Внутри почти без обновок – вроде бы увеличен дисплей мультимедийной системы (но не факт), появились акценты синего цвета.

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Гибридный Kicks ждут и в других странах, в том числе и в Японии, где он должен прийти на смену кроссоверу Nissan Juke первого поколения («второй» Джук на родине Ниссана, по предварительным данным, продавать не планируют). Ну и облик паркетника с ДВС, вероятно, изменится в том же ключе.

Кстати, недавно Nissan представил другой модернизированный Kicks, предназначенный для Индии: в основе такого кроссовера лежит платформа B0, тогда как глобальный паркетник построен на «тележке» V. Так вот индийском Киксу дизайн менять не стали, гибридная установка ему тоже не досталась, зато он получил бензиновую «турбочетверку» 1.3, как у Renault Arkana.

Дореформенный глобальный Nissan Kicks. Длина — 4295 мм, колесная база — 2620 мм
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Дореформенный глобальный Nissan Kicks. Длина — 4295 мм, колесная база — 2620 мм
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Дореформенный глобальный Nissan Kicks. Длина — 4295 мм, колесная база — 2620 мм
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В России компактный кроссовер Nissan не продают, официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания не делала, хотя информация о том, что сборку наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Если кросс все же и появится в нашей стране, то российская версия окажется аналогом индийского Кикса (то есть наш вариант также будет на платформе B0).

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