Немецкий автопроизводитель активно тестирует первую в истории модели электрическую версию спортседана М3, и благодаря шпионским фотографиям прототипов у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Модель M3, являющаяся самой мощной версией третьей серии, была впервые представлена в 1986 году на базе кузова E30. Сегодня на конвейере уже шестое поколение автомобиля, дебют которого состоялся осенью 2020 года, а весной прошлого года модель получила рестайлинг. Тестовые образцы спортседана следующей генерации уже неоднократно были замечены во время испытаний, и он будет существенно отличаться от предшественников.

Нынешний седан BMW M3 (G80) 1 / 3 Нынешний седан BMW M3 (G80) 2 / 3 Нынешний седан BMW M3 (G80) 3 / 3

Прежде всего, обращают на себя внимание иные пропорции: вместо привычного длинного капота и короткого переднего свеса, как и полагается заднеприводному автомобилю, у нового поколения длинный передний свес и небольшое расстояние между передней осью и дверьми, что больше напоминает модели с передним приводом. Также модель получит полностью новый дизайн, выполненный в стиле концептов Neue Klasse. Спереди он выражается в двух растянутых по горизонтали «ноздрях» со встроенными в них фарами, сзади ожидаются схожие с концептом фонари в виде двух широких блоков, что также перекликается с передней частью. Боковины сделают более простыми по форме, а дверные ручки — выдвижными, относительно традиционной останется лишь форма бокового остекления.

Рендер новой BMW M3 (G84)

Новый седан M3 будет построен на платформе Neue Klasse, которую будут также использовать грядущие модели i3 и iX3. Подтверждённой информации о технических характеристиках новинки пока нет, однако ожидается, что мощность электрической силовой установки превысит 700 л.с., что даже можно считать необходимостью, учитывая существенно подросшую массу (для сравнения, мощность нынешнего полноприводного седана M3 Competition составляет 530 л.с.). Помимо электрической версии, новое поколение получит и бензиновый вариант с нынешним рядным 6-цилиндровым битурбомотором, и обе модификации будут производиться параллельно.

Рендер новой BMW M3 (G84)

Премьера новой BMW M3 ожидается ближе к 2027 году. Между тем, недавно мы рассказывали о проблемах BMW 1 Series второго поколения с пробегом.