В конце прошлого месяца фотошпионами были замечены прототипы седана нового поколения, сквозь маскировку которых прослеживаются весьма существенные изменения в дизайне. Каким он будет?

Иcтория модели Elantra началась в 1990 году, когда было представлено первое поколение седана среднего класса. Он пришёл на смену заднеприводному седану Stellar c дизайном авторства Джорджетто Джуджаро, производившемуся с 1983 года. Нынешнее поколение уже седьмое по счёту, а его премьера состоялась в марте 2020 года. Спустя три года автомобиль получил рестайлинг, теперь же на очереди полностью новая Элантра, и она будет существенно отличаться от предшественницы.

Пока тестовые образцы достаточно сильно замаскированы, однако это не мешает разглядеть ряд серьёзных отличий от нынешнего седана. Спереди он получит «двуэтажные» фары, и верхняя часть с габаритными огнями получит необычный рисунок, состоящий из горизонтальной светодиодной полосы и вертикальных отрезков по её краям. Полностью изменятся боковины: они лишатся характерных угловатых выштамповок, и проще всего новое поколение будет узнать по оригинальным стойкам за задними дверьми, сделанными в стиле старшей модели Grandeur. Задняя часть также будет весьма необычной: на шпионских фотографиях и видео просматриваются фонари, состоящие из отдельных вертикальных полосок и горизонтальной полосы во всю ширину кормы.

Рендер нового седана Hyundai Elantra

Информации о технической части пока немного. Ожидается, что седан нового поколения предложат с турбированным мотором 1.6 и в качестве гибрида. Также наверняка Elantra сохранит топовую версию с индексом N, которая в нынешней генерации комплектуется бензиновой «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (280 л.с., 392 Нм) в паре с 8-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями либо 6-ступенчатой «механикой».

Рендер нового седана Hyundai Elantra

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, в прошлом месяце флагманский Hyundai Palisade нового поколения официально вышел на рынок Казахстана.

1 комментарий
09.09.2025 19:09
eeeMan ---

ну до китайцев пока далеко

