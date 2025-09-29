Новая Skoda 110 R: народное купе с мускулистым дизайном

Коммерческие показатели марки Skoda сегодня вполне приличные, но марке не хватает по-настоящему ярких, захватывающих моделей. Такие модели, как ни странно, были у Шкоды в голодные социалистические времена — например, заднемоторное купе Skoda 110 R, которому мы в прошлом году посвятили большой исторический материал. Здесь лишь вкратце напомним, что это купе выпускалось с 1970 по 1980 год, его называли «чехословацким Porsche 911». Мощности у Skoda 110 R было мало, всего 62 л.с., но купе весило 880 кг, так что динамические характеристики были для своего времени вполне приличные. Гоночные версии были гораздо мощнее, за плечами у Skoda 110 R блестящая карьера в автоспорте.

Словак Ричард Швец, штатный дизайнер и 3D-моделист компании Skoda, представил на днях своё видение того, какой могла бы быть современная Skoda 110 R. Это не рабочий, а факультативный проект, которым Швец занимался в свободное время, но Skoda поощряет такие вольные упражнения своих дизайнеров, чтобы привлечь внимание широкой аудитории к богатому историческому наследию чешской марки. Ранее в серии таких ретроспективных проектов появились новые Skoda Favorit и Skoda Felicia Fun.

Швец сознательно избегал ретро-приёмов при разработке новой Skoda 110 R, поэтому в его проекте нет круглых фар и классических брусков задних фонарей, но в пропорциях нового купе действительно улавливаются черты исторического предка, а решётки с вертикальными прорезями на капоте и в нижней части кормы усиливают родовое сходство. Новая дугообразная оптика — это как раз типовой приём актуального фирменного шкодовского стиля Modern Solid, но есть и оригинальные решения — прикрытые крышечками секции фар и фонарей, которые используются относительно редко.

Новая Skoda 110 R — электромобиль, но в данном случае это всего лишь маркетинговый ярлык, показывающий общую направленность чешской марки на экологию. Поскольку новое купе существует лишь в виде рендеров, несложно представить его и с ДВС — благо есть даже воздуховоды в задних крыльях, как у исторического предка. Салон нового купе детально не проработан, но из рендеров ясно, что он строго двухместный, а в задней части установлен полукаркас безопасности.

«Так почему же, собственно, Шкоде не взять в работу этот чудесный проект?», — спросит пытливый читатель. А дело в том, что современный автопром так устроен, что сделать подобное купе дешёвым никак не получится — слишком много законодательных требований сегодня предъявляется к новым автомобилям, а дорогой аналог Alpine A110 под маркой Skoda заинтересует лишь очень ограниченный круг покупателей, то есть такой проект никогда себя не окупит — стало быть, нечего его и затевать. Но помечтать, конечно, можно, что Ричард Швец и сделал.