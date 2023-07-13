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Новая Mazda CX-80: первые изображения

13.07.2023 427 0 0

Японская компания готовит очередную новинку на своей новой заднеприводной платформе, и в конце прошлого месяца в Сети были опубликованы шпионские фотографии тестовых экземпляров в камуфляже. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Первой моделью, построенной на новой платформе с поперечным расположением двигателя и базовым задним приводом, стал среднеразмерный кроссовер CX-60, его премьера состоялась весной прошлого года. В начале февраля этого года к нему присоединился флагманский паркетник с индексом СХ-90, ориентированный на североамериканский рынок. Теперь же Мазда готовит модель CX-80, которая займёт промежуточное положение между ними, и свежие шпионские фотографии позволяют разглядеть все особенности внешнего вида кроссовера.

Рендер нового Mazda CX-80

Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю. СХ-80 станет фактически трёхрядной версией модели СХ-60. От него новинка позаимствует переднюю часть с крупной решёткой радиатора и небольшими по размеру фарами, даже бампер может не подвергнуться изменениям. На передних крыльях проглядываются точно такие же декоративные вставки, как у «шестидесятки», а отличия начинаются с центральной стойки кузова. Новый кроссовер получит увеличенную колёсную базу, вся прибавка которой уйдёт на задние двери. Массивная корма решена в стиле флагманского кроссовера CX-90, при этом СХ-80 получит оригинальный задний бампер. Ещё одна характерная деталь, которая выделит новый паркетник среди своих соплатформенников – форма задних боковых окон, слегка напоминающая «изгиб Хофмайстера», который применяется на моделях BMW.

Рендер нового Mazda CX-80

Как уже говорилось, СХ-80 будет построен на новой платформе Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture. О моторной гамме пока нет подтверждённой информации, можно лишь предположить, что она будет частично или полностью позаимствована у СХ-60. Базовый кроссовер оснащается 2,5-литровым бензиновым Skyactiv-G мощностью 188 л.с. (250 Нм). Он же является частью гибридной силовой установки со 136-сильным электромотором (250 Нм), совокупная отдача которой составляет 327 л.с. и 500 Нм. Также есть 6-цилиндровый 3,3-литровый турбодизель с отдачей в 231 л.с. и 500 Нм в базовой версии либо 254 л.с. и 550 Нм в комплекте с 48-вольтовым мягкогибридным довеском.  

Mazda CX-60
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Mazda CX-60
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Mazda CX-60
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Премьера нового СХ-80 может состояться в течение этого года. Между тем, весной мы протестировали кроссовер Mazda CX-4.   

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