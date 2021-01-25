На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии нового чешского хэтчбека, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Fabia впервые была представлена в сентябре 1999 года на Франкфуртском автосалоне, став заменой для модели Felicia. Оба автомобиля достаточно хорошо известны на нашем рынке, однако несколько лет назад место Фабии в модельном ряду занял лифтбек Rapid. В Европе же Fabia по-прежнему в строю, и сейчас производится уже третье поколение модели, которые было представлено в 2014 году, а спустя четыре года автомобиль получил рестайлинг. На фоне своих конкурентов он уже выглядит достаточно устаревшим, однако уже скоро можно ожидать появление совершенно нового автомобиля, который будет выполнен в актуальном стиле чешской компании. Может показаться, что спереди Фабия будет идентична новой модели Scala, однако на самом деле решётка радиатора имеет иную форму, равно как и фары.

Запечатлённые фотошпионами тестовые образцы пока имеют массивные накладки на боковинах, скрывающих форму, однако можем предположить, что Фабия получит такую же выштамповку вдоль кузова над дверными ручками, как и другие новинки компании. Форма бокового остекления сходы с нынешним хэтчбеком, однако изгиб подоконной линии сделают более плавным. Сзади появятся новые светодиодные фонари, частично заходящие на крышку багажника. Подобно Фабиям второго и третьего поколений, новый хэтчбек наверняка получит опцию контрастной отделки крыши – именно такой вариант изображён на наших рендерах.

Fabia четвёртого поколения будет построена на современной платформе MQB A0, которую также используют вышеупомянутая Skoda Scala и европейский Volkswagen Polo (кстати, на днях мы сделали рендеры рестайлингового хэтчбека). Достоверной информации о моторной гамме пока нет, однако можно ожидать широкий выбор малолитровых турбированных бензиновых двигателей, которыми оснащаются также другие модели В-класса концерна Volkswagen. Подобно нынешней модели, новая Фабия будет представлена не только как хэтчбек, но и в виде универсала.

Нынешняя Skoda Fabia 1 / 3 Нынешняя Skoda Fabia 2 / 3 Нынешняя Skoda Fabia 3 / 3

Премьера Skoda Fabia четвёртого поколения состоится в течение этого года.

Как уже говорилось, сегодня в России за В-сегмент в модельном ряду Skoda отвечает лифтбек Rapid. Его минимальная стоимость составляет 872 тысячи рублей за 90-сильную версию 1.6 с «механикой». Более мощный 110-сильный вариант обойдётся минимум в 958 000 рублей, а за «автомат» придётся доплатить 50 тысяч. Самый дорогой Рапид оснащается 125-сильным турбированным 1.4 TSI и роботизированной коробкой DSG – от 1 128 000 рублей.

Кстати, месяц назад мы опубликовали гид по покупке Skoda Fabia с пробегом.