Новинки ×

Новая Skoda Fabia: первые изображения

25.01.2021 1811 0 0

На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии нового чешского хэтчбека, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

 

Fabia впервые была представлена в сентябре 1999 года на Франкфуртском автосалоне, став заменой для модели Felicia. Оба автомобиля достаточно хорошо известны на нашем рынке, однако несколько лет назад место Фабии в модельном ряду занял лифтбек Rapid. В Европе же Fabia по-прежнему в строю, и сейчас производится уже третье поколение модели, которые было представлено в 2014 году, а спустя четыре года автомобиль получил рестайлинг. На фоне своих конкурентов он уже выглядит достаточно устаревшим, однако уже скоро можно ожидать появление совершенно нового автомобиля, который будет выполнен в актуальном стиле чешской компании. Может показаться, что спереди Фабия будет идентична новой модели Scala, однако на самом деле решётка радиатора имеет иную форму, равно как и фары.

Запечатлённые фотошпионами тестовые образцы пока имеют массивные накладки на боковинах, скрывающих форму, однако можем предположить, что Фабия получит такую же выштамповку вдоль кузова над дверными ручками, как и другие новинки компании. Форма бокового остекления сходы с нынешним хэтчбеком, однако изгиб подоконной линии сделают более плавным. Сзади появятся новые светодиодные фонари, частично заходящие на крышку багажника. Подобно Фабиям второго и третьего поколений, новый хэтчбек наверняка получит опцию контрастной отделки крыши – именно такой вариант изображён на наших рендерах.

Fabia четвёртого поколения будет построена на современной платформе MQB A0, которую также используют вышеупомянутая Skoda Scala и европейский Volkswagen Polo (кстати, на днях мы сделали рендеры рестайлингового хэтчбека). Достоверной информации о моторной гамме пока нет, однако можно ожидать широкий выбор малолитровых турбированных бензиновых двигателей, которыми оснащаются также другие модели В-класса концерна Volkswagen. Подобно нынешней модели, новая Фабия будет представлена не только как хэтчбек, но и в виде универсала.

Нынешняя Skoda Fabia
1 / 3
Нынешняя Skoda Fabia
2 / 3
Нынешняя Skoda Fabia
3 / 3

Премьера Skoda Fabia четвёртого поколения состоится в течение этого года.  

Как уже говорилось, сегодня в России за В-сегмент в модельном ряду Skoda отвечает лифтбек Rapid. Его минимальная стоимость составляет 872 тысячи рублей за 90-сильную версию 1.6 с «механикой». Более мощный 110-сильный вариант обойдётся минимум в 958 000 рублей, а за «автомат» придётся доплатить 50 тысяч. Самый дорогой Рапид оснащается 125-сильным турбированным 1.4 TSI и роботизированной коробкой DSG – от 1 128 000 рублей.

Кстати, месяц назад мы опубликовали гид по покупке Skoda Fabia с пробегом.  

хэтчбек рендеры "Колёса.ру" новинки Skoda Skoda Fabia

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Эндоскопия мотора: что это такое, зачем нужно и как делается С развитием технологий покупка подержанного автомобиля становится чуть более простой задачей. О машине можно многое узнать по ее VIN еще до личной встречи, а диагностика перед покупкой давн... 468 0 1 25.01.2021
Статьи / История Чужой мотор, рекордная динамика и рыночный провал: мифы и факты о Lotus Omega Сегодня модным словом «коллаборация» принято обозначать совместную работу производителей из разных отраслей – например, дизайнеров одежды с автомобильными брендами. Однако и сами автопроизво... 3804 1 5 23.01.2021
Статьи / Авто с пробегом Hyundai Starex/H-1 A1 с пробегом: кузов жив, пока не сгнила рама, а электрика чинится на коленке Коммерческая техника в возрасте – это очень специфическая штука. Созданная для напряженной работы, она вовсе не предназначена для долгой жизни. Пять-десять лет на маршруте – и в руки дачника... 3781 0 6 22.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 178665 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 74362 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 66537 25 23 08.01.2021
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings