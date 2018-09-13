Новая Suzuki Vitara для Европы: фото салона, цены и пропавший дизель

Новая Suzuki Vitara для Европы: фото салона, цены и пропавший дизель

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Посвежевший компактный «паркетник» Suzuki уже доступен в некоторых европейских странах. У модели изменился дизайн экстерьера и появился новый бензиновый мотор.

Внешний облик рестайлинговой Vitara японская марка рассекретила в июле этого года. Кроссовер получил новую радиаторную решетку с вертикальными клиньями в стиле Suzuki SX4 и другой передний бампер, у задних фонарей поменяли «начинку». Также была расширена палитра цветов кузова, добавлены диски нового дизайна.

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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara

Летом Suzuki распространила лишь одно фото салона посвежевшей модели, на котором была запечатлена модернизированная «приборка» (новая графика, посередине появился крупный цветной дисплей). Теперь же опубликованы полноценные изображения интерьера. Хотя, кроме «приборки», в салоне из обновок лишь другая обивка кресел и иная подложка у часов, расположенных между центральными дефлекторами обдува. Впрочем, в Suzuki еще обещают более мягкий пластик передней панели.

Для модели предусмотрены системы автоматического экстренного торможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе, предупреждения о помехах при движении задним ходом, а также система распознавания дорожных знаков.

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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara

Главное же новшество европейской версии Vitara – бензиновая «турботройка» 1.0 Boosterjet (112 л.с., 170 Нм), уже знакомая по последним SX4 и Swift. Из линейки Витары этот двигатель вытеснил «атмосферник» M16A 1.6 (120 л.с., 156 Нм). «Турбочетверка» 1.4 Boosterjet мощностью 140 л.с. (220 Нм) осталась в строю. Литровый турбомотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», двигатель 1.4 работает в паре с 6МКП или 6АКП. Привод в обоих случаях – передний или полный.

В некоторых «старосветских» странах для дореформенного «паркетника» еще был предусмотрен дизель 1.6 DDiS (120 л.с., 320 Нм), но обновленный кросс мотора на «тяжелом» топливе, видимо, лишился. Так, дизельная версия пропала с сайтов испанского и итальянского подразделений Suzuki. Кстати, в июльском релизе Suzuki о дизеле не было ни слова.

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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara
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Обновленная Suzuki Vitara

Публичная премьера обновленной Suzuki Vitara состоится в октябре на Парижском автосалоне, однако в Европе заказы на модель кое-где уже принимают.  Например, в той же Италии рестайлинговый кроссовер стоит от 20 980 евро (примерно 1 664 000 рублей по актуальному курсу) – на 1720 евро или 136 000 рублей меньше, чем просят за дореформенный кросс. В Нидерландах «паркетник» стоит от 21 999 евро (около 1 745 000 рублей) – это, напротив, на 200 евро (около 15 860 рублей) дороже предшественника. «Живые» продажи должны стартовать в середине октября.

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Дореформенная Suzuki Vitara
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Дореформенная Suzuki Vitara
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Дореформенная Suzuki Vitara

В России рестайлинговый кроссовер ожидается в ноябре, причем, как ранее рассказали «Колёсам» в местном офисе Suzuki, у нас рокировки моторов не будет: российским клиентам Vitara предложат с прежними «атмосферником» 1.6 (117 л.с.) и 140-сильным турбодвижком 1.4 Boosterjet (дизельную версию в РФ не продавали и не планируют). Цены модернизированного «японца» объявят позже, дореформенный кроссовер в России сегодня стоит от 1 099 000 рублей.

 

Теги: Авторынок , Новинки , Париж , кроссоверы , кроссоверы японские , японская иномарка , Suzuki , Vitara
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