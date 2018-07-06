Патентные изображения некой новой модели опубликовал портал Cadillac Society. По данным сайта, заявка на патент была подана «дочкой» General Motors еще в феврале прошлого года. Ни марка, ни название модели в документе не упоминаются, однако в экстерьере новинки прослеживаются черты Cadillac: в частности, спереди купе очень похоже на концепт Escala, представленный в 2016 году.

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В Cadillac Society считают, что модель получит имя CT5 Coupe. Отметим, тестовые «двухдверки» Cadillac в последнее время в объективы камер не попадались, а вот снимки замаскированного седана, в коем подозревают новинку бренда, уже давно гуляют по Сети. О планах выпустить несколько новых «четырехдверок» ранее заявлял и экс-глава Cadillac Йохан де Найссен. Предполагается, что один из седанов назовут CT5. Выходит, что, если купе действительно отправят в серию, то CT5 превратят в отдельное семейство.

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Между тем, по неофициальным данным, одной из причин ухода де Найссена стало то, что тот уделял недостаточно внимания кроссоверам, тогда как модели именно этого сегмента в последние несколько лет пользуются высоким спросом. Вполне возможно, что купе на конвейер так и не встанет.

1 / 4 На фото: концепт Cadillac Escala 2 / 4 На фото: концепт Cadillac Escala 3 / 4 На фото: концепт Cadillac Escala 4 / 4 На фото: концепт Cadillac Escala

Что же касается седана CT5, то его производство должно стартовать в следующем году. В моторную гамму модели могут войти «турбочетверка» 2.0, битурбированный V6 3.0 и «атмосферник» V6 3.6. Также седан может получить «горячую» версию с 550-сильной «битурбовосьмеркой» 4.2 от Cadillac CT6 V-Sport.